Tänavused presidendivalimised on mitmeski mõttes harukordsed. Vaadates lähiajaloos tagasi, näeme, et samavõrd prognoosimatu lõpptulemusega riigipea valimised olid viimati 2001. aastal, kui veidi ootamatult tõusis riigitüüri juurde Arnold Rüütel. Ka tol korral tehti lõplik valik just valimiskogus ning määravaks said isepäised hääletajad, kellel oli villand parteiliini käskudest ning otsused said tehtud soovist ja lootusest leida Eestile parim president, kes julgeks ja tahaks tegelda Eesti muredega.

Ajalool on kombeks end korrata. Mäletatavasti oli 2001. aasta presidendivalimiste üks kuumemaid teemasid haldusreform ja sellest tekkinud pahameel sai suuresti määravaks ka riigipea valikul. Praegu leiame end sarnasest seisust. Ei ole mingi saladus, et omavalitsustes on valitsuskoalitsiooni vastu just haldusreformi ning sellest tulenevate sundliitmiste tõttu suur pahameel. Olen üsna kindel, et see pahameel kandub edasi ka valimiskogusse.

Segadus kandidaatide ümber ning ka asjaolu, et presidendivalimised riigikogus üsna kindlalt läbi kukkusid, on minu hinnangul selge indikaator, et Eestis tuleks lõpuks kehtestada valimissüsteem, kus rahvas saaks presidendi ise valida. Viimane kord, kui rahvas sai presidenti valida, oli aastal 1992. Siis kogus rahva seas suurima toetuse Arnold Rüütel, kuid kuna hilisemal presidendil jäi ettekirjutatud 50 protsendi häälte nõudest puudu, liikus otsustamine parlamenti, kus valiti taasiseseisvunud Eesti vabariigi esimeseks riigipeaks hoopis Lennart Meri. Kuid nende, 24 aastat tagasi toimunud valimistega, piirdubki rahva osalus presidendivalimistel.

Tuletan meelde, et Eesti kõrgeim võim on rahvas. Kuid andkem siis neile ka reaalselt võimu, mida rakendada. Olen veendunud, et rahva valitud presidendil on senisest suurem mandaat ja on ka julgem kutsuma valitsust korrale, kui selline vajadus peaks tekkima. Aeg, kui president erakondade tagatubades kokku lepiti, peab jääma möödanikku.