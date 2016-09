Läinud nädalal luges Mart Helme mulle moraali, kui uurisin kuluhüvitiste eest presidendikampaania rahastamist. Tema jutust koorus välja, et meedia on kallutatud ja pole meie asi uurida, mis tema oma kuluhüvitistega teeb. Hiljem sain mitmelt EKRE toetajalt kurja tagasisidet, et olen Marina Kaljuranna ja Siim Kallase sabarakk.

Küsimus kuluhüvitistest on laiem. Olen kuulnud ka reformierakondlaste nurinat, miks ajakirjanikud nende taskutes tuhnivad. Selle vältimiseks oleks parim, kui kuluhüvitised muuta avalikkusele kättesaamatuks. Seni ohatakse ja süüdistatakse paha meediat, kes ei lase raha vabalt kulutada.

Kuluhüvitis on üle 1000 euro kuus. See võib ehk rahvasaadikule piskuna tunduda, aga paljud eestlased ei teeni kuus pooltki sellest kätte. Tegu pole rahaga, mis kukub taevast, vaid see tuleb maksumaksja taskust. Õppigem raha tegelikku väärtust tundma, head rahvasaadikud.

Kui tahate end koolitada, on see igati kiiduväärt. Ent kui luubi alla sattuvad autod ja lõunasöögid, tuleks peeglisse vaadata ja proovida mõista, millest huvi on ajendatud. Ja küsimus pole parteipileti värvis, vaid kulutuste sisus.