See huvitav kütusehange toimus lühidalt nii. TS Laevad juhatuse liige Kaido Padar saatis Eesti suurematele kütusehulgifirmadele kutse osaleda kütusehankel. Hanke võitis Alexela. Asja teeb aga huvitavaks üks väike nüanss. Kui ajakirjanik Kadri Paas uuris, miks ei küsitud hinnapakkumist Eesti kolmelt suurimalt kütusehulgifirmalt (Orlenilt, Jetolilt ja Mark Oililt), siis TS Laevade juhatuse liige Kaido Padar vastas, et ta ei olnud Orlenist ja Mark Oilist varem mitte midagi kuulnud. Delfi kinnitusel oli Padar Jetoilist küll kuulnud, aga unustas neid kütusehankele kutsuda.

Võin vist ikka nii öelda, sest Tallinna Sadama juhid said selle eest ka süüdistuse. Iluduskonkursiks nimetan ma seda kütusehanget seetõttu, et tänu osavatele juristidele ja juriidilistele konstruktsioonidele ei pea sada protsenti riigile kuuluv ettevõte TS Laevad korraldama avalikke riigihankeid.

Lugeja, kes seda teemat ei valda, ei saa aru, kui olulise asjaga see mees siinkohal mööda pani. See on umbes samasugune viga, kui ma ei teaks ajakirjanikuna, kes on Õhtulehe või Delfi peatoimetaja, kuigi need inimesed tavalugejale ei pruugi midagi öelda. Taustaks ütlen niipalju, et Baltimaade ainuke nafta rafineerimise ehk töötluse tehas asub Leedus Mažeikiais ja kuulub firmale Orlen. Orleni müügikäive Eestis on üle 300 miljoni euro aastas.

Ajakirjanikuna uurin ma iga päev erinevate teemade tausta, mida ma eriti ei tea ja üritan asjast aru saada ja end kurssi viia. Nüüd aga ütleb TS Laevade juhatuse liige Delfi Ärilehes, et ta ei ole kuulnud kahest Eesti juhtivast kütuse hulgifirmast. Kuidas on see võimalik? Isegi kui ma usun tema siirast juttu, siis mina ajakirjanikuna tavaliselt guugeldaksin kütuse hulgifirmasid Eestis ja Google annab kohe välja nimekirja: näiteks Äripäeva kütusefirmade TOPi.

AGA. Asi läheb veelgi huvitavamaks. Kui kodanik Kaido Padar võibolla tõepoolest ei tea, kust osta meie laevadele kütust (enne töötas ta Eesti Postis) siis teine selle suurepärase ettevõtte TS Laevad juhatuse liige Mart Loik töötas varem Saaremaa Laevakompaniis. Ehk siinkohal on paslik küsida, kustkohast ostis Leedo enda laevadele kütust? Minu allikad väidavad, et nad ostsid seda Tartu kütuse hulgifirmast Mark Oil ja see kütus oli toodetud Leedus Orleni Mažeikiai tehases. Mart Loik oleks võinud ju vähemalt oma eelmisete töökohtade tõttu merenduses teada, kust võiks küsida laevadele kütusepakkumisi.

Nüüd tekivad mul lihtsad ja loogilised küsimused. Miks ei tahetud nendest firmadest teada? Raske on uskuda versiooni, et inimesed, kes saavad ligi 10 000-euroseid kuupalkasid ja juhivad selliseid suuri ettevõtteid, on samas on nii piiratud silmaringiga. Siinkohal on mul üks ettepanek. Juhul kui inimene tõesti ei oska oma tööd teha, siis võib olla peaks tegema inimestele, kes asuvad riigiettevõtteid juhtima, mingi testi.

Kui mina Tartu ülikooli astusin tuli meil kõigil läbida akadeemiline test. Testis oli üle 200 küsimuse erinevatest valdkondadest ja see näitas üldist silmaringi ja teadmisi. Kuidas sai Kaido Padar TS Laevade juhiks, kui ta ei tea oma valdkonna kõige suuremaid tegijaid ja jätab nad oma väidetava teadmatuse tõttu välja. Kontrollime siis teadmisi!

Muidugi teine variant, kuidas ta saaks oma siirust tõestada, oleks valedetektori-test. Mida ma tahan selle looga öelda? Kogu see Tallinna Sadama saaga tundub olevat lõputu õudus. Mõistan, et meil on uued laevad tellitud ja et riigile mitte rohkem kahju tekitada, siis hakkavadki nad Leedo laevade asemel meil opereerima...