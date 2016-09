New Yorgi luksuslikus Chelsea linnajaos Manhattanil laupäeva õhtul kella 20.40 ajal plahvatanud pomm vigastas 29 inimest, lööklaine jõudis kvartalite kaugusele. "Me olime sõpradega majakatusel mitu kvartalit eemal tuledes linna imetlemas, kui plahvatus kärgatas ja tundsime, kuidas lööklaine meid raputas," ütles New York Timesile Daniel Yount.

Esialgseil andmeil oli lõhkekeha paigutatud ehitusjäätmete äraveoks toodud suurde prügikasti, mis plahvatuse jõust lendas üle tänava. Kohale saabunud päästjad ja politseinikud evakueerisid New York Posti andmeil elanikud kahest lähimajast ja hoidsid eemale ümbruskonnast kohale tormanud uudishimulikke.

Miks just Manhattan?

Plahvatuses sai vigastada 29 inimest, purunesid ühe viiekorruselise maja aknaklaasid. Selle kõrval seisval kirikul ei paista märke vigastusest, nagu ka teisel pool praegu renoveeritaval hoonel. Vigastada said lähedale pargitud autod.

KAS LÕHKEKEHA? Pärast plahvatust Manhattanil leiti lähedalt mobiiltelefoniga varustatud kiirkeetel, mis võis samuti olla lõhkekeha. (CNNi videokaader)

Politseinike esialgsetel andmetel oli lõhkekehas metallitükke, mis lendasid laiali nagu šrapnell. Valvekaamera videotelt on näha, kuidas inimesed plahvatuspaigast eemale jooksid.

Politsei leidis ühelt valvekaameralt ka lühikese lõigu, sellel on näha tänavat ületavat meest, kes läheb samas suunas, kus hiljem lõhkekeha plahvatas. Kuid salvestis ei näita, et ta oleks midagi maha või prügikasti pannud.

"Miks keegi oli omatehtud pommi just seal plahvatama pannud, on meile täielik mõistatus," ütles üks korravalvureist ajakirjanikele.

Mõnedel andmetel oli plahvatus pimedate inimeste heaks tegutseva organisatsiooni kontori ees. Samas on Chelsea üks New Yorgi luksuslikumaid linnajagusid ja sealsed restoranid ja baarid on laupäevaõhtuti alati tulvil inimesi.

New Yorgi linnapea Bill de Blasio ruttas kinnitama, et kuigi tegu oli tahtliku teoga, siis ilmselt mitte terroriaktiga.

"Vigastatuist on üks raskemini haavata saanud, teiste olukord ei ole eluohtlik. Osale anti abi kohapeal, mõni on juba haiglast koju lubatud," ütles üsna varsti pärast plahvatust improviseeritud pressikonverentsi otse tänaval korraldanud linnapea. Tema sõnul polnud ükski terrorirühmitus teatanud, et kavandab terrorirünnakut New Yorgile.

Uurimise ajaks suleti ümbruskonnas liiklus, seiskusid ka metrooliinid F ja E. Kolm tundi hiljem leiti neli kvartalit eemal veel üks arvatav lõhkekeha, mis meenutas väliselt mõne aasta eest Bostoni maratoni finišis plahvatanud pommi. Sellele oli kinnitatud mobiiltelefon, mille abil võis lõhkekeha kaugelt plahvatama panna.

Demineerijad viisid võimaliku lõhkekeha lähiuurimiseks laborisse. Pärast selle lõhkekeha avastamist nuusutasid pommikoerad üle kõik prügikastid lähemas ja kaugemas ümbruses. Nii leiti veel üks lõhkekeha, kuid ametlikku kinnitust sellele eile ei antud.

Plahvatus juhtus vahetult enne seda, kui New Yorki saabuvad ÜRO istungjärgule paljude riikide juhid. President Barack Obama peaks plaani kohaselt saabuma juba täna, kuid suuremat hulka külalisi oodatakse homme.

Veidi varem New Jerseys

Ametnike kinnitusel pole New Yorgi plahvatusel midagi ühist 11 tundi varem JerseyShore’i väikelinnas prügikastis plahvatanud pommiga. See oli asetatud linnas toimuma pidanud heategevusjooksu teele ja lõhkes vaid mõni minut enne seda, kui jooksjad oleks pidanud sellele kohale jõudma.

"Meil oli õnne. Hukkunuid ja vigastatuid oleks kindlasti palju olnud," märkis New Jersey osariigi prokurör. "Nüüd aga kõmatas plahvatus juba enne, kui oli jooksule jõutud start anda. Tänu sellele pole ka vigastatuid." Samast leiti veel kaks omatehtud pommi, mis olid aga plahvatamata jäänud.

Ettevaatuse tõttu evakueeriti lähedalolevate majade elanikud ja heategevusjook, mille eesmärgiks oli korjata raha USA merejalaväelastele ja nende perekonnaliikmetele, jäi ära.

Pussitaja karjus "Allahu akbar!"

Peaaegu samal ajal kui New Yorgis kärgatas plahvatus, tungis Minnesota osariigis Minneapolisest 110 kilomeetri kaugusel St Cloudi linna Crossroads Centeri kaubakeskuses Allahu akbar! karjunud mees ostlejatele kallale. Vähemalt ühelt ohvrilt oli ta enne pussihoopi küsinud, et ega ta moslem ole.