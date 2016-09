Briti kuningakojas helisevad varsti jälle pulmakellad. Kuninganna lapselaps printsess Eugenie soovib abielluda oma kauaaegse kallimaga ja peigmees plaanib kuningannalt kihluseks loa küsida, teatas Daily Mail.

26-aastane Eugenie on kuus aastat kohtamas käinud Jack Brooksbankiga. Neiust kolm aastat vanem noormees töötab baarmenina.

Printsess Eugenie ja Jack Brooksbank (David Fisher/REX)

Noored sõitsid kuninganna kutsel Šotimaale Balmorali lossi, kus ühtlasi tähistatakse prints Harry sünnipäeva. Sügispeole koguneb kogu Briti kuningakoda, samuti on kutsutute seas ka peaminister Theresa May. Noormehe sõbrad on kindlad, et Jack palub Balmoralis kuningannalt luba Eugeniele kihlasõrmus sõrme pista.

Jutud, et noored plaanivad abielluda, on liikunud juba mõnda aega. Arvatakse, et värske abielupaar kolib Londonis Kensingtoni paleesse, kus juba elavad prints William ja hertsoginna Catherine.

Eugenie on kuninganna Elizabeth II lapselaps. Tema isa on prints Andrew. Briti troonipärilusjärjekorras on Eugenie oma vanema õe printsess Beatrice´i järel kaheksandal kohal.