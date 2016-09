Rääkisin enne mängu Poola treeneriga ja juba temast õhkus enesekindlust. Et nad Valgevenele kaotasid - seda spordis juhtub. Eks nad olid valmistunud selleks, et lõpetavad tuuri koduvõiduga sisuliselt ära, aga see kaotus ei murdnud neid ja nad võitsid täna niisuguse vahega teenitult.

Eesti osas - ootused-lootused on alati suured, aga mõtled ratsionaalselt. Esimese poolajaga tuli see vahe sisse ja teine poolaeg oli vormistamine. Kui mängime sellise suure, füüsiliselt tugeva meeskonna vastu, peame tegema ideaalse mängu: hästi tabama, aga meil oli täna halb päev. Ja kui viskame kehvasti, siis milliseid variante meil selle koosseisu juures veel väga on?

Aga pole mõtet halada, see oli tänane reaalne pilt. Kokkuvõttes see tänavuse suve koondis meeldis mulle. Sünergia ja kõik muu oli väga okei. Kolm võitu on väga tipp-topp, sellise Poola koondise vastu oleks meil ka täisjõuga väga raske saada. Ei saa öelda, et poisid täna alla andnuks - mängiti südikalt ja võideldi lõpuni, treenerid hoidsid head, rahulikku joont. Ma ei vaata seda üldse nii mustades toonides, kuigi täna tuli niisugune nähvakas.

Kas Tartus võiks koondisemänge rohkem pidada? Tartus on karjuv vajadus uue spordiareeni järele! Seni, kuni mängime siin kuudis, pole ma kindel. Aga tean, et inimesed pingutavad siia tänapäevase spordihoone tekkimise nimel. Seda peaksid märkama ka teised inimesed seal ülevalpool, mitte ainult need, kes asja veavad. Tänane tõestas jällegi, et oleksime suutnud siia ma ei tea mitu-mitu tuhat inimest kokku saada, kui ainult ruumi oleks. See on meie helesinine unistus, et siia Tartusse tuleks uus hall, tore spordimaja."