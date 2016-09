Eks oli teda, et tuleb raske mäng, kuna Makedoonia on mänginud tõusvad joones. Esimene mäng nägid nad suhteliselt hapud välja, teine mäng oli tip-top ja tänagi olid nad täitsa korralikud. Nendega kohtumised on niikuinii emotsionaalsed."

"Aga see on ka loogiline, kolmas mäng kolme päevaga kuumas saalis, eks natuke olime väsinud," lausus Vassiljev telefonitsi Õhtulehle. "Aga kokkuvõttes need mehed, kes pingilt tulid - Henri Treial Andri Aganitsa ja Rauno Tamme Keith Puparti asemel -, tegid seda väga ilusti.

Pool valikturniirist on Eesti jaoks tänasega lõppenud. Rumeenias teeniti üheksast võimalikust punktist viis. Vassiljev ei andnud punktisaagile kesist hinnangut. "Meie eesmärk on jõuda EMile, ei ole vahet, kuidaspidi sinna jõuame," sõnas Gheorghe Cretu abimees.

"Turniir on alles poole peal. Oli teada, et siin grupis pole ühtki võistkonda, keda kindla peale võidame. Sama pole siin ka kedagi, keda pole võimalik võita. Mängus Tšehhiga (0:3 kaotus - M.T.) olime tublisti alla oma taseme. Nad ei üllatanud meid müstiliselt, pigem jäi meie mängu kõvasti varu."

Vassiljev kinnitas, et pärast kahvatut Tšehhi mängu "omad jutud meestega räägiti", aga detailidesse ta mõistagi ei laskunud. "Usun, et iga mees sai aru, et nii kehvad me pole kui esimeses mängus välja paistsime. Arvan ja loodan, et neil on järgmisel turniiril iseendale tõestamist, et suudame ka reaalselt Tšehhiga mängida. Platsil toimunud äratus oli piisav."

Tänase 3:2 võiduga kaduma läinud punkt tähendab, et Eesti vajab grupi võiduks ehk otse EMile pääsemiseks järgmisel nädalal lisaks kolmele 3:0 või 3:1 võidule ka seda, et tšehhid kellelegi veel punkte loovutaks. Vassiljev usub, et see on võimalik.

"Ka nemad olid eile Makedoonia vastu lähedal, et vähemalt üks punkt kaotada. Nad pääsesid neljandas geimis suhteliselt üle noatera. Siin grupis on kõik piisavalt võrdsed, et kui keegi läheb platsile suhtumisega "küll me neid võidame", siis see karistatakse ära.

Aga nagu ma ütlesin, meie eesmärk on jõuda EMile. Pole vahet, kuidas. Otse oleks muidugi lihtsam ja seda lootust me maha ei mata kuniks viimase mängu viimane pall on maha löödud."