Poola kõrgem mänguklass . Tabeliseisust tulenevalt tekkisid eestlastel viimase mängu osas küll põhjendatud ootused, kuid reaalsus kujunes selliseks, et külalised ei lasknud end ülikooli halli kogunenud lärmakast publikust põrmugi häirida ja esitasid valikmängude parima partii. Esimese poolaja (lõppes 27:46) statistika oli rohkem kui ilmekas: kolmesed 10/1 (Sokk 5/0) ja 14/7, vaheltlõiked 1-6, Eesti tegi esimese 8 minutiga 6 pallikaotust, Eesti sai ründelauast ainult 1 palli (tõsi, poolaja viimase minutini kontrolliti suurepäraselt ka enda kaitselauda), Eesti vabavisked 9/4. Midagi pole parata, kohati oli vastaste täpset ja hästi ajastatud tegutsemist lausa lust jälgida. Ning nemad panid üle käe sooritatud visked ära, meie väga mitte. Teine poolaeg ei muutnud midagi - 2005. aasta blamaažist (45:74 Tallinnas) vihale aetud Poola tegi täna kõik tagasi.

Võiduprotsent 50, kuuest kolm. Nagu juba mitmel korral räägitud, ei lootnud enne mängude algust sellist skoori eriti keegi, nii et põhimõtteliselt mängis see koosseis välja oma maksimumi. EMil mullu 11. koha saanud kvaliteetse Poola vastu oli raske punkti loota ning endaga sarnaste Valgevene ja Portugali vastu võideti neljast mängust kolm. Pole imestada, et tiheda kuuemängulise tsükli kõigiks kohtumisteks ei jätkunud püssirohtu, kuid alagrupi teine koht olnuks meile ka parimas koosseisus korralik tulemus. Paraku saavad ülejäänud alagruppides teiseks tulevad meeskonnad meist paremad näitajad ja seetõttu jääb finaalturniir seekord unistuseks.

3. Kas EM-mängu pidamine Tartus õigustas end?

Kindlasti. Ehkki võõrustajad ei saavutanud soovitud tulemust, valitseb Taaralinnas ainult ülikooli hallile ainulaadne õhkkond ning siinne publik on seda väärt, et vähemalt korra aastas koondist oma silmaga näha. Enamik riike peab koondisemänge mitmes erinevas linnas, seda võiks praktiseerida ka Eesti. Jah, Rocca al Mare suurhall on ülekaalukalt suurima mahutavusega, aga ikkagi. Tänane mäng tuli sealt jõuga ära tuua, edaspidi võiks seda aeg-ajalt ka vabatahtlikult teha.

4. Kes oli Eesti parim?

Reinar Hallik. Nii suurelt kaotatud mängus on raske kedagi esile tõsta, kuid Hallik tegi oma asjad kõige stabiilsemalt ära - ei patrullinud tingimata ainult kolmesejoone taga, vaid avanes esialgu keskpositsioonil ja pani enamiku neist visetest ka ära. Pluss kaitses trügis ta mehiselt Lampe ja Co vastu. Lõpuks temalt Eesti resultatiivseimana 15 punkti.

5. Mida peab Eesti edasist silmas pidades parandama?

Tänane mäng õpetas palju. Ehkki tsükkel lõppes, saab iga mees võtta video, analüüsida seda põhjalikult, vaadata, mida Poola hästi tegi ja sellest õppust võtta. Klubihooaeg algab ning küll kord tulevad taas ka koondisemängud. Oleme seisus, mille pealt saab edasi minna.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

