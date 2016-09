Manchester City alistas Inglismaa kõrgliiga 5. voorus koduväljakul 4:0 Bournemouthi meeskonna.

Mängukeelu all Sergi Agüerota läbi ajama pidanud City kasuks lõid täna värava Kevin de Bruyne (15. min), Kelechi Iheanacho (25. min), Raheem Sterling (48. min) ja Ilkay Gündogan (66. min).

Tänane võit tähendab, et suvel City tüüri juurde asunud Pep Guardiola on Manchesteri sinises klubis tunnistanud võistlusmängudes ainult võite: viis tükki Inglismaa kõrgliigas (sealhulgas 2:1 Manchester United) ning kolm Meistrite liigas (sealhulgas play-off ringi mängud Bukaresti Steaua vastu). Nimetatud kaheksa kohtumise väravate vahe on 25:4.

Negatiivseks mälestuseks jääb City jaoks ründaja Duran Nolito rumal punane kaart (müksas peaga Bournemouthi paremkaitsjat Adam Smithi) kohtumise 86. minutil.

Guardiola on City's 4-0 win: 'After the Champions League it is always complicated. We did well. Kevin De Bruyne was terrific' #MCIBOU