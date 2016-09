HINDREK PÄRG, Tartu

Võib ainult ette kujutada, mida Tiit Sokk praegu riietusruumis meestele räägib. Midagi positiivset pole eestlastel avapoolajast ette näidata. Rünnakus ollakse saamatud, visked ei taba, pall ei liigu. Kaitses jäetakse mehed väga vabaks ning poolakad panevad kõik visked ka kotti.



Võib öelda, et see oli Eesti koondise selle aasta valiktsükli kõige halvem poolaeg, aga samas tuleb ka mainida, et Poola on näidanud suurepärast korvpalli ning on kinnitanud senise mänguga, miks nad olid enne mängude algust D-alagrupi suurfavoriidid.



Eestlaste resultatiivseim on kaheksa punktiga Reinar Hallik, Veidemanil on seitse, Kurbasel kuus.