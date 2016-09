Mis peab juhtuma, et teiselt kohalt edasi saada? Teatavasti pääseb seitsme alagrupi peale edasi neli paremate näitajatega teise koha meeskonda. Ses arvestuses lähevad arvesse ainult tulemused oma grupi 1. ja 3. koha tiimide vastu. Selge on see, et D-grupis on need Poola ja Valgevene, kelle vastu oleme seni saanud kolmest mängust ühe võidu korvide vahega -11.

Kui Eesti kaotab Poolale ja lõpetab ikkagi teisena, ei ole ka teoreetiliselt enam võimalik finaalturniirile pääseda, sest 1. ja 3. koha tiimide vastu jääks kirja 1 võit-3 kaotust ning juba on selge, et vähemalt neljas grupis on teise koha meeskonnal igal juhul koos vähemalt saldo 2-2.

Kui Eesti suudab Poola alistada, saab ta teiseks jääda - nagu eespool näidatud - kuni 14-punktilise võidu korral. Ehk Eesti saaks saldo 2-2 ning 1. ja 3. koha tiimide vastu korvide vahe -10st +3ni. Nüüd tuleb loota, et kolm sama saatusega konkurenti saaksid kehvemad näitajad.

Tuleb paraku tõdeda, et see lootus pole liiga suur. Selge on see, et C-grupis on Bosnia ja Hertsegoviina saanud saldo 2-2 ja korvide vahe -35, nemad jääksid tahapoole. Ning F-grupis Suurbritannia samuti 2 võidu juures korvide vahe +17 - nemad oleksid meist igal juhul eespool.

A-grupp: Belgia 5 võitu, Island 3, Küpros ja Šveits 1. Siin mängib teise koha kindlustanud Island kodus esikoha kindlustanud Belgiaga. D-grupi teise koha omanik (ükskõik kes selle saab) peab lootma, et siin võtavad võidu Belgia ja Šveits - siis saaks Island teiste kohtade arvestuses ainult 1 võidu.

B-grupp: Holland 4 võitu, Saksamaa 3, Austria 2, Taani 1. Holland võõrustab Saksamaad ja Taani Austriat. Sakslased said Austriast mõlemas mängus jagu ega saa enam teisest kohast allapoole langeda. D-grupi teise koha tiimile oleks parim lahendus, kui Saksamaa ise kaotaks ning Taani võidaks Austriat rohkem kui 20 punktiga. See tähendaks sakslastele 1. ja 3. koha tiimide vastu ainult 1 võitu. Kuid see stsenaarium on vähetõenäoline. Kui Saksamaa võidab vähemalt 4 punktiga, tõuseb ta ise esimeseks ja lükkab Hollandi teiseks.

C-grupp: täna võitis Venemaa tähtsusetus mängus Rootsit 63:59 ja ses grupis on mängud lõppenud: Venemaa 4 võitu, Bosnia 2, Rootsi 0.

E-grupp: Sloveenia 5 võitu, Ukraina 4, Bulgaaria 1, Kosovo 0. Sloveenia on finaalturniiri pääsme kindlustanud ning kui mida suurema vahega ta võõrsil Ukraina alistada suudaks, seda parem see D-grupi teise koha meeskonnale oleks.

F-grupp: Montenegro 5 võitu, Gruusia 4, Slovakkia 1, Albaania 0. Siin on Montenegrol edasipääs kindel, hilisõhtul võõrustatakse Gruusiat. Et Gruusia alistas ilmselt kolmandana lõpetava Slovakkia kahe mängu peale kokku 59 punktiga, on ka grusiinidel EM-pilet praktiliselt käes. Poolesaja punktiga nad ei kaota.

G-grupp: Ungari 5 võitu, Suurbritannia 3, Makedoonia 2, Luksemburg 0. Siin on kõik kohad selged ning et Suurbritannia mängib Luksemburgiga, ei lähe see kohtumine neile ka teise koha näitajate võrdluse arvestusse. Nagu eespool öeldud, on brittidel hea positsioon: 2 võitu ja korvide vahe +17. Nad edestavad igal juhul C- ja D-grupi teise koha meeskonda ning peavad lootma vaid sellele, et A-, B- ja E-grupi teise koha meeskonnad ei saavutaks võitude-kaotuste saldot 3-1 - see on neis kõigis veel võimalik.