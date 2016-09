Laujatar Tanja postitas täna sotsiaalvõrkudesse kauni pildi endast koos oma pikaaegse elukaaslase Mikk Saarega.

Abielusõrmuseid pole noorte sõrmes küll näha, kuid on näha, et paar on väga õnnelik. Tanja kannab valget pitskleiti. Foto allkirjaks on südame-emotikon ja kuupäev 15.09.2016.

15.09.2016 ❤ (Pilt: Stina Kase) A photo posted by ✨TANJA (@tanjamihhailova) on Sep 17, 2016 at 3:00am PDT

Õhtuleht soovib noortele palju õnne ja ilusat pulmareisi jätku. Nimelt on Tanja ja Mikk juba mõnda aega olnud Itaalias. Tanja Instagramist on näha, et nauditakse ilusat loodust ja Verona linna kultuuriväärtusi. Külastamata pole jäänud näiteks Julia kuju ja rõdu, kus Romeo ja Julia kuulus stseen olevat aset leidnud.