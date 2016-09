Saksamaa politsei kasutab selleaastasel Oktoberfestil rangeid turvameetmeid. Esimest korda piiratakse kuulsa õllefestivali ala aiaga ja kõik külastajad peavad läbima turvakontrolli, vahendas BBC.

Kuulsa festivali ala on esimest korda aiaga ümbritsetud (MICHAELA REHLE)

Münchenis toimuv õllesõprade pidu kestab kokku 17 päeva ja lõpeb alles 3. oktoobril. Selle aja jooksul oodatakse Oktoberfestile ligi kolme miljonit külastajat.

Politseinikud hoiavad 183. Oktoberfestile saabujatel silma peal (MICHAELA REHLE)

Politseil on põhjus olla kartlik. Lõuna-Saksamaad on sel suvel tabanud mitu terrorirünnakut. Baieri liidumaa siseminister Joachim Herrmann kinnitas, et võimud ei tea,nagu oleks keegi just Oktoberfesti oma sihikule võtnud. Samas on selge, et nii suur ja maailmakuulus sündmus võib olla terroristide võimalik sihtmärk.

Seetõttu on festivalialal tavapärasest rohkem politseinikke. Külastajad ei saa sel aastal õlle nautimisele kaasa võtta seljakotte ega suuri spordikotte.