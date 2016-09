"Koer tuli pika arutelu järgselt, et vajame maale kolides valvurit," räägib Anni Rahula, et nad on abikaasa Tomiga oma perre koera võtnud.

"Võtsime Pürenee mägikoera. Mul on isakodus kaks sama tõugu koera ja sealt tuli teadmine, et see koer on hea südamega, tark ja tubli," räägib Anni ja lisab, et rotveilerit poleks ta omale võtnud, sest tegelikult kardab ta koeri.

Kuula videost, mitu korda Anni on koeralt hammustada saanud ja kuhu nad abikaasa Tomiga kolivad.