"Mina tulin TV3 tööle aastal 1996. Ma küll ei ole järjepanu tööl olnud, vahepeal olen ka lapsi ilmale toonud," ütleb Annely Adermann, kes on TV3-s tööl olnud juba 20 pikka aastat.

"Me kolleegidega just arutasime, et see on läinud linnulennul. Ma arvn, et põrutame veel 20 aastat," usub Adermann, kes on TV3-s pidanud palju erinevaid ameteid - olnud uudistereporter, -ankur, avalike suhete juht ning nüüd uudiste produtsent.

Neid hetki, kus naine mõtleb, et aitab, enam ei viitsi ja jätaks töö kus seda ja teist, on olnud küll. "60% neist jäävad sinna aega, kus ma olin pressiesindaja," naerab Adermann.

