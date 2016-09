Odavlennufirma Norwegian lubas aastake tagasi, et peagi saab Euroopast Ameerika mandrile lennata umbes 60 euroga. Kuidas on, kas lubadus on veel jõus?

Väljaanne Business Insider uuris nüüd selle kohta Norwegiani tegevjuhilt. Mees kinnitas, et lubadus on jõus – sedavõrd odavaid pileteid hakatakse pakkuma, kui neil on vähemalt kaheksa uut kütusesäästlikumat 100 Boeing 737 MAX 8 lennukit. Loodetavasti juhtub see 2017. aasta märtsis.

Praegu võib Euroopast (näiteks Barcelonast ja Kopenhaagenist) lennata Ameerika mandile umbes 180 euro eest.