"Üle aasta tagasi oli ühtede meeste peas idee, et ehitame üles personaalse brändi ja nemad arvasid, et minu peale saaks seda teha - mul on oma lugu ja karakter. Arutasime seda umbes seitse kuud ja otsustasime proovida telesaatega," paljastab Evelin Ilves, kuidas sündis temanimeline telesaade.

Evelin ütleb, et saadet teha on tore, kuid esimest saadet üle vaadates ta väga õnnelik polnud. "Ma olen vaadanud ja analüüsinud, mida saab paremini teha ja mida võiks teisiti teha. Väga õpetlik on olnud."

Kui palju loeb Evelin aga oma saate tagasisidet? "Kommentaare ega kollase meedia artikleid ei loe ma juba umbes 13 aastat. Tagasiside on mulle oluline, aga nende inimeste, kes mulle korda lähevad. Ka professionaalide oma."

Vaata videost, mida Evelin Õhtulehele veel rääkis.