Odaviskes sai Uibo parimal katsel kirja 59.91 (isiklik rekord 64.51, rekordigraafikus 62.25) ning jagab enne viimast ala teist-kolmandat kohta Kasjanoviga. Mõlemal on 7322 punkti. Võistlust juhib jätkuvalt Lepage 7460 silmaga.

Teivashüppes saab Uibo kirja 4.96 (isiklik rekord 5.30, rekordseerias 5.20), millega läheneb võistluste liidritele. Enne viimast kahte ala, odaviset ja 1500 m jooksu, on Uibol koos 6586 punkti ning püsib kolmandal kohal.

Liider on jätkuvalt Pierce Lepage, kellel on 6888 punkti, teisel kohal paikneval Oleksi Kasjanovil on 6764 silma. Teivashüppes 5.36 ületamisega alavõidu saanud belglane Niels Pittomvils jääb eestlasest maha kõigest kolme punktiga.



Kettaheites jääb Uibo parim kaar parimatest päevadest kaugemale, kui ta saab kirja 43.50. Rekordiseerias heitis ta 46.45. Ometi hoiab ta kolmandat kohta.



Uibo jookseb tõkkeid kiiremini kui rekordigraafikus ning aeg 14,87 annab talle 865 punkti. Alavõidu teenib prantslane Bastien Auziel 14,57ga.



AVAPÄEV:



Päeva viimasel alal, 400 meetri jooksus näitas stopper 51,62, kui Uibo üle finišijoone vuras. Isiklikku rekordit (8356) püstitades läbis ta staadioniringi 51,65, millega teenis ühe punkti vähem kui tänase aja eest.

Kui esimese kolme alaga andis ta võrreldes oma isikliku rekordi (8356 punkti) graafikuga vähem või rohkem järele, siis kõrgushüppes ületas ta 2.14, mis on täpselt sama, mis rekordseerias. Ühtlasi oli see ka pika puuga päeva parim tulemus. Paremuselt järgmine mees oli kanadalane Pierce Lepage, kes ületas 2.02.

Rio de Janeiro olümpial ebaõnnestunud kuulitõukes jäi täna tema parimaks 13.96. Tippmarki püstitades tõukas ta raudmuna 14.38, mille eest teenis 26 punkti enam kui Talence'is.

Kaugushüppes sai Uibo kirja 7 meetrit ja 21 sentimeetrit. Rekordvõistluses hüppas Uibo 33 sentimeetri võrra enam. Heas hoos on ka päeva esimesel alal edukaim olnud Pierce Lepage, kelle hüpe kandus 7 meetri ja 75 sentimeetri pikkuseks. Oleksi Kasjanov sai teisena kirja 7,42, talle järgnes belglane Niels Pittomvils 7.33-ga.

Peale kahte ala on Uibo kogunud 1686 punkti, mis tähendab rekordigraafikuga 97 miinuspunkti. Võistlust juhib Lepage 1982 punktiga, Kasjanov on 1855 punktiga teine, kolmandat positsiooni hoiab Mayer 1794 punktiga. Uibo on hetkel üheksas.

Avaalal 100 meetri jooksus sai Uibo kirja 11,24. Oma rekordvõistluses läbis ta staadionisirge 11,10 sekundiga. Alavõidu võttis kanadalane Pierce Lepage 10,46-ga. Oleksi Kasjanov oli teine 10,82-ga, sajandiku võrra kehvema tulemuse jooksis välja kodupubliku lemmik Kevin Mayer.

Võistluse tõmbenumber on kohalik mitmevõistleja, Rio olümpiamängudel uue rahvusrekordi 8834 punktiga hõbemedali teeninud Kevin Mayer.