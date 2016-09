Poola korvpallilegend Andrzej Pstrokonski, kes on tulnud ligi poolsada aastat tagasi Euroopa meistrivõistlustel nii hõbedale kui pronksile, teatas Poola meediale, et Eesti sugust meeskonda peaksid nad iga kell võitma.

"See on algusest peale selge olnud, et sellest alagrupist peaksime me probleemideta edasi minema. Vaadake kellega me mängime - põhimõtteliselt Euroopa B-divisjoni meeskondadega," sõnas Pstrokonski.

Ta jätkas: "Eesti, see tilluke riik? Milline on võrdlus Poolaga? Siin polegi midagi võrrelda. Jah, neil on armastus korvpalli vastu, kuid tõsiselt mängitakse ainult Tallinnas ja sellega asi ka piirdub."

Oma koosa said 80-aastase endise Poola korvpalluri käest ka teised: "Meil on hirm Albaania, Eesti, Läti, Moldova vastu - mängudes, kus me peaksime sirge jalaga vastasest üle käima. Oleme endale ise loonud müüdi, et vastased on tugevad."

Vaatamata poolakate kossulegendi ühepoolsele sõnavõtule oli artiklis ära mainitud ka fakt, et Poola pole kunagi Eestit meie kodus alistada suutnud.