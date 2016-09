"Võiksin peaaegu kõigist Eesti artistidest, nii elavatest kui ka surnutest, anda välja raamatu, kus ma kirjeldan nende sekeldusi ning seiklusi alkoholi ja esinemistega," muigab produtsent Aarne Valmis, kui meenutab pööraseid prallesid, mida peeti 1990. aastate kontserdituuride aegu. "Aga selle raamatu ilmumise järel peaksin ilmselt Eestist emigreeruma. Küllap mulle antaks lihtsalt peksa. Kui seda ei tee artist, teevad seda tema järeltulijad."

Aarne Valmis (Alar Truu)

Toonased tuurid olid tõeliselt pikad ettevõtmised. Alla kaht nädalat ei mindud naljalt tuuritama. "Kaks nädalat oli keskmine pikkus, aga ma tegin 18 päeva jutti," mäletab Valmis. Sesse aega mahtus lausa 20 kontserti, sest pühapäeviti astuti lavale kaks korda. Säärase reisi juures oli selge, et koju puhkama ei jõuta, vaid oldi järjepanu teel.

"Päris palju oli ööbimisi ja metsikuid pidusid," tunnistab Valmis. "Selliseid, kus ei tea, kuidas pidu lõppes. Järgmisel päeval saad teada, kes mida tegi. Ma ei tea, kust see tervis tollal võeti.

Samas on kõik artistid väga toredad olnud ja sigadused, mis nad on teinud, tunduvad kohati isegi armsad. Takkajärele. Muidugi siis, kui need toimusid, vandusin, et enam ma kunagi selle artistiga ei räägi. Aeg on aga edasi läinud ja tundub, et ikka väga tore oli."