"Ma arvan, et lõpuks, mingi aja pärast, kahetsevad mõlemad pooled väga, et asi on läinud selliseks tsirkuseks ja palaganiks," kommenteerib bravuuritar Anu Saagim olümpiavõitja Erika Salumäe ja tema alaealise tütre Sirli meediasõda, mis ei näita vaibumise märke. Värsket õli valas tulle eile Kroonika veebilehel avaldatud video, milles lapseootel neiu heidab emale ette nii epilepsiahoogude esilekutsumist kui ka tolle alkoholismi.

Sirlit (17) ajendas videot seltskonnaajakirjale saatma möödunudnädalalane vestlussaade "Evelin", kus Erika (54) rääkis endisele esileedile Evelin Ilvesele, mis õigupoolest tema ja tütre vahel juhtus.

Anu Saagim (Stanislav Moškov)

Erika väitis, et kuigi tütar on nimetanud suhet emaga suisa mürgiseks, on need sõnad talle tegelikult keegi teine suhu pannud. Rõivatöösturite Grand Uustalude klann, kuhu Sirli väljavalitu Gowri (21) kuulub, kasutavat tema tütart lihtsalt enesereklaamiks.

Tütrele abiellumiseks polevat ta luba andnud aga seetõttu, et too on veel liiga noor, ning Sirli mitteametlikust pulmatseremooniast ei võtnud ta osa tervisehäda, mitte viinavea tõttu. Üleüldse tarvitavat Erika väga harva alkoholi.