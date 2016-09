Noor juutuuber võttis nõu kuulda ja hakkas videoid meisterdama. Ta tegi enne võiduvideot lausa kaks versiooni, kuid ei jäänud nendega ise rahule.

"Teised olid sellised stseenivideod, umbes et raha on otsas, mis me teeme. Aga ma mõtlesin, et see on igav ja mulle see ei meeldi."

Jennifer leidis, et peab mõtlema midagi huvitavat välja. "Kuigi ma ei oska üldse räppida või laulda, otsustasin, et astun mugavustsoonist välja ja teen midagi uut," ütleb ta. Loo sõnad mõtles Jennifer välja umbes tunni ajaga ja video sündis ühe õhtuga.

Noor juutuuber, keda jälgib Youtube’is peaaegu 14 000 inimest, plaanib pärast keskkooli lõpetamist minna õppima Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituuti (BFM). Jennifer arutleb, et juutuuberina raha teenida oleks ju tore, kuid ta eelistab videoid eelkõige hobikorras teha.

"Ma tahan, et see oleks midagi, mida ma teen enda lõbuks ja et teisi lõbustada, mitte et mu kanal muutuks kommertslikuks. Need, kes teevad Youtube’i tööna, neil on tihti videod reklaame täis," selgitab ta.