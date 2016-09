Poola korvpallikoondise peatreener Mike Taylor ütles enne meeskonna tänaõhtust treeningut Tartus Õhtulehele, et homme ootab ees "suur mäng".

"Tuleb suur mäng ning austame Eesti meeskonda, treenereid, mängijaid. Teame, et see on mõlemale meeskonnale äärmiselt tähtis mäng, selgitab EMi finaalturniirile saaja ning mõlemad teevad kõik selleks, et oma ülesanne täita," rääkis Taylor.

Mis juhtus Poolaga kolmapäeval, kui kodus kaotati Valgevenele 57:76? "Meil oli väga kehv päev. Me ei saanud korralikult rünnakut käima, lisaks eksisime korvi alt paljudel kergetel visetel. Ning Valgevene on turniiri algusega võrreldes läinud oluliselt paremaks. Vahel juhtub niisuguseid asju ning teeme homme kõik, et enda mängu parandada," vastas Poola koondise peatreener.