Filmidiivad Bette Davis ja Joan Crawford olid 50. eluaastates, kui nad said ühisfilmi "Mis juhtus Baby Jane’iga?" (1962) võtteil viimaks oma elupõlist vimma välja elada. Kähmlusstseenis virutas Bette Joanile täiest jõust vastu pead. Stseenis, kus Bette pidi teda ringi lohistama, oli Joan aga taskud kive täis toppinud. Kuid Hollywoodi võtteplatsidel on pritsinud verd, pisaraid ja hullematki!

"Tommy Lee läks näost nii kaameks, et mõistsin: minust oli saanud tema valu või millegi sellise kehastus. Ja ta tõusis vappudes püsti ja kaisutas mind ja ütles: "Ma vihkan sind. Sa tõesti ei meeldi mulle." Ja mina küsisin umbes nii, et: "Ohoo, selge, aga mis värk on, mees?" Ja tema vastas: "Ma ei või su tolatsemist taluda.""

Stanley Kubrick pani oma naisstaaril juuksed välja langema

Stanley Kubrick pani oma naisstaaril juuksed välja langema. (Vida Press)

1980. aasta õudusfilmi "The Shining" ("Surmahotell") naispeaosatäitja Shelley Duvall tunnistas filmi valmimisaastal kriitik Roger Ebertile, et koostöö režissöör Stanley Kubrickiga oli peaaegu väljakannatamatu. Pedantliku ja obsessiivse Kubricki karmid meetodid on ajalukku läinud. Duvall rääkis, et Kubrick sundis teda tundide kaupa nutma ja ajas ta meelega vaimse murdumise äärele.

Stanley Kubrick, paremal (Vida Press)

Lavastaja kaotas Duvalliga korduvalt enesevalitsuse ja sõimas, et too raiskab võtteplatsil kõigi ülejäänute aega. Kubrick utsitas ka teisi võttegrupi liikmeid Duvallile selga pöörama. Näitlejanna oli enda sõnul võtetel säärases stressis, et tema tervis ütles üles ja juuksed langesid välja. Vaatamata sellele kinnitas Duvall ühes teises usutluses, et peab Kubrickist endiselt lugu.

Roberts ja Nolte keeldusid ühistest stseenidest

Roberts ja Nolte keeldusid ühistest stseenidest (Vida Press)

Julia Roberts rääkis 1993. aastal New York Timesi intervjuus, et Nick Nolte , tema partner filmis "Mu kallis rist ja viletsus", võib olla äärmiselt võluv. "Aga ühtlasi on ta täiesti jälk. Nick hakkab mind nende sõnade eest vihkama, aga tal paistab olevat selge soov inimesi oma käitumisega tülgastada."

Hiljem ringlesid ajakirjanduses kuuldused, et Robertsi ja Nolte suhted olid niivõrd nugadel, et näitlejad keeldusid mitmetest ühistest stseenidest ja nõustusid dialooge filmima ainult koos vastasnäitleja dublandiga.

Franco peksis vastasnäitlejat nagu jahukotti

Franco peksis vastasnäitlejat nagu jahukotti. (Vida Press)

Mustanahaline näitleja ja laulja Tyrese Gibson (pildil paremal) kurtis, et James Franco (pildil vasakul) võttis mereväedraama "Annapolis" (2006) võtetel Stanislavski meetodit ülemäära tõsiselt. Ta tagus poksistseenides Tyrese’i nagu jahukotti. "See tüüp peksis mind ikka täiega. Ütlesin, et James, võta nüüd rahulikult, me ainult harjutame. Aga tema ei võtnud kordagi rahulikult."

Franco on vastasnäitleja tümitamist eitanud. Küll aga ütles ta usutluses, et "Annapolise" kõik probleemid olid tema süü. "Olin arvatavasti mölakas. Ma polnud Tyrese’i vastu sihilikult julm, aga olin ilmselt oma etteastesse nii sisse elanud, et polnud nii sõbralik, nagu oleksin võinud olla."

Samasuguse sisseelamisega klobis ameerika jalgpalli teemalises filmis "Any Given Sunday" (1999) vastasnäitlejat Jamie Foxxi räppar LL Cool J. Foxx ei kavatsenud seda taluda. Kahe staari lahutamiseks tuli kutsuda politsei. Viimane sõna jäi Cool J-le, kes räppis järgmisel aastal oma loos "U Can’t Fuck With Me", et Foxx on igavene mömm.

Julia Roberts ei saanud ka Steven Spielbergiga läbi

Julia Roberts ei saanud ka Steven Spielbergiga läbi (Vida Press)

Ehk tuleks Julia Robertsil tõsisemalt peeglisse vaadata? Kui näitlejanna mängis 1991. aasta filmis "Kapten Konkskäsi" haldjas Tinkerbelli, sahistati, et teda kutsuti võtteplatsil tagaselja Tinkerhelliks. Režissöör Steven Spielberg nentis ühes intervjuus, et tema ja Robertsi koostöö tuli ebasobival ajal.

1999. aastal aga kinnitas Julia Vanity Fairile, et kuuldused tema diivatsemisest ei vasta tõele ja teevad talle haiget. "Mulle käib üle mõistuse, et inimene, keda ma tundsin ja usaldasin, kõhkles mu kaitseks välja astumast. Tundsin esimest korda, et seisan silmitsi reeturiga."

Faye Dunaway läigatas Roman Polanski pihta uriini?

Faye Dunaway läigatas Roman Polanski pihta uriini? (Vida Press)

Hollywoodis pole mingi saladus, et 1974. aasta filmi "Chinatown" võtteil ei saanud lavastaja Roman Polanski ja naispeaosatäitja Faye Dunaway üldse läbi. Polanski väitis intervjuus, et oleks näitlejanna raske iseloomu tõttu äärepealt filmimise üldse katki jätnud.

Teada on ka lugu, kuidas Polanski kiskus Dunawayl juuksekarva peast, sest see peegeldas valgust. Teise kõlaka andmeil viskas staar režissööri pihta topsitäie uriini, kuna too ei lubanud teda WCsse.

Björk sülitas von Trierile näkku

Björk sülitas von Trierile näkku (Vida Press)

"Tantsija pimeduses" oli islandi laulja Björki esimene ja viimane mängufilm. Selle eest tuleb tänada lavastaja Lars von Trieri . Lugu oli traagiline – immigrandist töölisnaine kogub raha, et poja silmanägemist päästa –, kuid staar ja režissöör ei saanud kuidagi läbi. Õige pea tegi Björk võtteplatsilt päevade viisi poppi ja sülitas von Trierile näkku.

Seepeale kukkus ka režissöör jonnima, pani samuti päevade kaupa pausi ja peksis monitori puruks. "Ärge eluilmaski taanlastega töötage, need õgivad su hinge seest," oli Björgi kommentaar.

George Clooney läks lavastajaga kähmlema

George Clooney läks lavastajaga kähmlema. (Vida Press)

Karjääri algul endale komöödiatega nime teinud ja uuel aastatuhandel end võimeka draamarežissöörina tõestanud David O. Russell (pildil vasakul) on võtteplatsil paras põrguline. Tema 1999. aasta filmi "Kolm kuningat" trumpäss George Clooney on rääkinud, et Russell röökis võttegrupi peale.

Asi kiskus nii hulluks, et Clooney ja Russell läksid käsipidi kokku. Vimm ei lahtunud ka võtete lõppedes. Kui ajakiri Vanity Fair Russelliga 2003. aastal loo tegi, oli tol Clooney kohta öelda vaid järgmist: "George Clooney võib mu m***i imeda."

2004. aasta draamakomöödia "I Heart Huckabees" võtetelt lekkisid paar aastat hiljem internetti kulissidetagused videod, kus oli näha Russelli ja näitlejanna Lily Tomlini tulist mõttevahetust. Teises klipis kaotas režissöör täiesti enesevalitsuse, sõimas Tomlinit ropult ja pühkis kirjutuslaualt kõik asjad nii ägedalt minema, et osa neist lendas toanurgas istuva võttegrupiliikme poole.

Kuid Tomlin väitis hiljem, et Russell on imearmas inimene. Ta olevat olnud lihtsalt hirmsa surve all. Russellgi on kinnitanud, et nad armastavad teineteist ja oleksid hommepäev valmis uuesti koos töötama.