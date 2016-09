Eesti korvpallikoondislane Reinar Hallik tõdes päev enne otsustavat EM-valikkohtumist Poolaga, et mängijad vajalikule punktiskoorile (Eesti peab homses kohtumises jääma 13ga plussi) ei mõtle. Eelkõige oodatakse Tartusse koguneva publiku toetusele!

"Me ei mõtle selle peale niimoodi, see on paha asi. Läheme mängima oma mängu ja siis vaatame, kuidas lõppskoor on. Lõpus vaadatakse punkte. Alguses läheme võitlema, kuidas torust tuleb. Seal on suured mehed vastas, päris raske mäng tuleb. Kuulsin, et saal on välja müüdud, abivägi on kohal!"

Jutuajamise alguses polnud Hallik aga sugugi üksi. Kellega ta oli ning mida nad rääkisid, vaata juba Õhtulehe videost!