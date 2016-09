Eesti mees naist esimesel kohtingul kohvikusse ei kutsu, pigem jalutama: kõigepealt peab veenduma, et naine ikka on kohvikukõlblik. Välismaa mees ei kohku tagasi isegi lennupileti väljategemisest, ilma et ootaks mingit vastuteenet.

"Välismaa mehed kohtlevad mind nagu kuningannat, aga eesti meestega tunnen end nagu suvaline isik," ütleb Kaidi, kes on kaotanud lootuse leida endale eestlasest elukaaslast. "Eesti mehe jaoks on armastus justkui häbiasi."

Kaidi on 42aastane kõrgharidusega sotsiaaltöötaja. Tal on kaks peaaegu täisealist last ja seljataga 18 aasta pikkune abielu. Naine on nüüd paar aastat vabadust nautinud, kuid ei soovi elu lõpuni üksikuks jääda.

Et töö- ja tutvusringkonnas on ilmne meestenappus, on Kaidil kontod kahel – Eesti ja rahvusvahelisel – tutvumislehel. Kohtunud on ta nii kohalike kui ka välismaa meestega.