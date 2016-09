"Kuigi arooniapõõsaid on kogu aeg kasvatatud, peeti neid vanasti pigem hekitaimedeks või umbrohuks. Viimastel aastatel on aga nende kasulikkusest teada saadud," on Mesi talu perenaise Heidi Mäeotsa sõnul tegemist suisa imemarjaga.

Arooniates on rohkelt C-vitamiini ja mineraalaineid, eriti rauda.

"Kui on rauapuudus, siis tasub arooniaid süüa, aga mitte ka liiale minna. Rauda on marjades ikka päris palju ja kui neid liialt süüa, läheb veri paksuks," manitseb Heidi ettevaatlikkusele.

Arooniatest on kasu ka kõrge vererõhu puhul, samuti on need head nii südamele kui ka soolestikule.