Riigikogulaste kuluhüvitised on viimase aasta jooksul andnud põhjust küsimiseks, kas autoloata saadiku naisele on maksumaksja raha eest autot liisimine ikka õigustatud, kust läheb töö- ja lõbureisi piir, ja kord isegi seda, kas viie minutiga 200 liitri kütuse tankimine jääb inimvõimete piiresse.

Näppu on rahvasaadikute suunas viibutatud juba küll. Nüüd tuleb küsida, kas sellest on ka kasu olnud. Justkui oleks – kui mullu oli poolaasta jooksul hüvitisteks ette nähtud summat viimse sendini kulutanud saadikuid neli, siis tänavu oli neid kaks. Ent mõnekümne euro allapoole ülempiiri kulutamine ja sellega „patuste“ nimekirjast sujuvalt väljajäämine ei anna kuidagi tunnistust sellest, et rahvasaadik oleks maksumaksja raha kasutamisel tõesti igas olukorras lähtunud vältimatust vajadusest. Kui riigikogulaste maine on varasema kuluhüvitistega nihverdamise tulemusel juba kannatada saanud, siis võib iga hüvitatav restoraniarve või valijatega kohtumine riivata maksumaksja õiglustunnet. Olgu väljaminek erakonna või poliitiku sõnul kuitahes põhjendatud.

Mis siis aitaks riigikogu mainet puhtaks küürida? Selge on see, et kuluhüvitiste aruandlus peab edaspidigi jääma avalikuks. Küll aga võiks hüvitisteks kuluv raha minna erakondadele – vaevalt et partei kassast iga arvet sama heldelt ja küsimusi küsimata hüvitatakse, nagu seda teeb kontrollipädevuseta riigikogu kantselei. Miks ei kõnele sellise muudatuse eest need erakonnad ja saadikud, kes mullu rääkisid kuluhüvitiste kaotamisest, ent ei jäänud hüvitatavate summade poolest kolleegidest tegelikult kuigi kaugele maha?