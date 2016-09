Põllumeeste poolt esmaspäeval, 12. septembril, aktsiooni „(M)ärkamine!“ raames Toompeale toodud 10 000 liitrit piima jõudis koostöös Toidupanga ja mitmete teiste heategevusorganisatsioonidega paljude abivajajateni Harju-, Rapla-, Lääne- ja Hiiumaal ning Tallinnas.

„Põllumehed korraldasid esmaspäeval Tallinnas aktsiooni „(M)ärkamine!“. Märkamine on ka heategevusega tegelevate organisatsioonide igapäevase töö oluliseks osaks. Meil on hea meel, et põllumeeste poolt Toompeale toodud väga suur kogus piima jõudis paljude nende inimesteni, kelle toimetulek vajab tõepoolest märkamist.“ ütles Eesti Toidupanga tegevjuhtPiet Boerefijn.

Põllumehed korraldasid esmaspäeval Riigikogu ees aktsiooni „(M)ärkamine!“. Lossi platsile toodi 10 000 liitrit värsket ja head kodumaist piima, mida põllumehed päevast-päeva eestimaalaste toidulauale toodavad. Põllumehed rõhutasid oma aktsiooniga, et Eesti on kaotanud kahe aastaga 10 000 lehma, mis tähendab, et igal aastal jääb meil tootmata sama palju piima, kui eestimaalased joogipiimana aastas ära tarbivad. Põllumeeste hinnangul on viimane aeg ärgata ja märgata, mis on juhtunud ja juhtumas Eesti põllumajanduses ning maaelus.

Pärast aktsiooni lõppu jagati piima rahvale, kes oli kogunenud Riigikogu ette. Eesti Toidupank on tänulik korraldajatele suuremahulise annetuse eest: hinnanguliselt umbes 9000 liitrit piima aktsioonist annetati Eesti Toidupangale, tänu millele jõudis piim abivajajateni Eesti eri paikades. Prioriteediks piima edasi jagamisel olid lastega pered ja lasterikkad pered.

Eesti Toidupanga partnerid, tänu kellele piim abivajajateni jõudis: Tallinna Toidupank,Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit, Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus, MTÜ Lootus Sinuga, MTÜ Tabiita Misjon, MTÜ Päästearmee Eestis.