Vahe on muidugi, kas tegu on valgekraega, kes on igas riigis sõiduvees, või paremat töö- ja elujärge otsima läinud sinikraega, nii-öelda mugavuspagulasega, kes iga hinna eest üritab oma edulugu jutustada. Ei ole märganud, et esimesed neist väga lärmaks.

Kuidas te siin üldse elada saate?

Istud pahaaimamatult välismaalt (ajutiselt?) naasnud vana sõbraga ühte lauda ja hakkad muudkui kuulma, kuidas seal on toidupoes hinnad madalamad, inimesed viisakamad, liikluskultuur parem, palgad kõrgemad.

Kus siin, Eestis, on ikka puha rullnokad, matsid ja mölakad, ning kõrged hinnad. Riideid ja tarbekaupa – neid ei jaksa siin Eestis ju keegi osta! Kliimast ära mitte räägigi. Et kuidas te siin ikka elada saate.

Koos ootamatult külge hakanud aktsendiga on ta unustanud, et aasta varem elas ta täiel rinnal ise keset sedasama elu. Kui sajand tagasi kutsuti saksastunud eestlasi kadakasakslasteks, siis kuidas kutsuda neid isehakanud maailmakodanikke? Öirooplasteks?

Kuulad ja kõrvad vajuvad lonti. Paratamatult hakkad mõtlema, et mis mul, õnnetul kodueestlasel, ikka öelda on. Mina olen ju see, kes on siia jäänud. Äkki isegi viimasena. Ükspäev rongis kuulasin, kuidas kaks tädikest arutasid, et kus sugulased on.

„See pojapoeg on Uus-Meremaal, ei taha tagasi tulla, näe. Tütar on Norras maju värvimas, poeg Soomes ehitamas,“ räägib üks. Teine laob letti Hispaanias, Rootsis ja Austraalias laiali oleva suguvõsa. „Pole majagi kellelegi jätta, ei taha siia enam keegi tulla,“ ohkab üks umbes 60ndates proua. „Oleks noorem, läheks isegi.“

Mina olen see, kes üritab siin ja keskmise palgaga ära elada. Ei teagi, miks. Ju pole pealehakkamist sildasid põletada, kõikidesse kaevudesse sülitada ja nelja tuule poole minema panna.

Ja ikka ei karju 12tunniseid tööpäevi tegeva Maxima müüja peale ega pritsi sotsiaalmeedias mürki. Mina maksangi kinni rimistumise võidumarsi, tasun pöörase hinnaga kinnisvaralaenu, ostan Raekoja platsil vahel kohvi. Kord kahe kuu tagant. Ma tean, et isegi Pariisis oleks see odavam. Lähen vahel nädalalõpuks mõnda Eesti hotelli. Jah, tean, et selle raha eest saaks juba Türki ja tagasi.

Jah, just minul on kartulikoorevärvi juuksed ja ma kannan isegi jaanipäeval sulejopet. Aga ma annan endale aru, et ma olen see, kes ma olen. Võib-olla olengi Ida-Euroopa mats, kes räägib küll Boratist paremini võõrkeeli, aga keda siiski kusagil avasüli ei oodata. Ei, see ei ole mina, kes joob ära kogu absoluutalkoholi aastas inimese kohta. Jah, ma olen kasvanud vaesuses ja suletuses, aga ma ei arva, et see oleks pitser igaveseks.

Mis sai Vahemerre heidetavast tuhast?

Ma olen siin kodus. Nii kodus ei hakka ma mitte kusagil mujal olema. Mul on siin oma maa ja oma inimesed. Terve Petronede „Minu ..“ sari, mida osta, lugeda ja laenutada ahmitakse, tõestab, et lõpuks – jah, päris lõpuks –, tullakse ju ikka tagasi. Ükskõik, mis enne on tehtud või öeldud.

Mina olen see, kes laigib Facebookis väljarändajate paraadpilte eksootilistest toitudest, kataloogirandadest päikeseloojangutega ja eksootiliste puuviljadega. Kelle muu kui minu jaoks neid ikka eksponeeritakse? Väljarändamisel poleks ju muidu mingit mõtet. Aga ma ei ole kade. Paraadpildid on paraadpildid ja argipäev on igal pool ühesugune.

Lugesin lehest, et vana vabadusvõitleja Tiit tuli Hispaaniast Eestisse tagasi. Huvitav, et tagasi tuli mees, kes seda elu ja olu endisel kodumaal Eestis nii aktiivselt eitas, et lubas, et surma korral tuleks ka tema tuhk hoopis Vahemerre heita. Et siia jalgagi ei peaks tõstma. Nüüd poetab mokaotsast, et ikka kuumavõitu on sealne kliima ja Eestis on ikka parajam. Tuhast pole enam sõnagi.

Kõik tulevad ajapikku tagasi.

Rahunege oma Euroopaga, palun

Kuulan üht tuttavat väliseestlast ja mõtlen – oleks nagu veel eelmise sajandi algus, kus külapoiss korraks suurde linna pääses ja siis elu lõpuni tehtud mees oli – et mis ta kõik ära nägi ja tegi. Mis sest, et tema reis ei pruukinud olla paremini õnnestunud kui Kiirel, kes Venemaal mõisavalitsejaks õppimas käis.

Praegu tundub, et see, kuidas korraks koju naasnud väljarändajad maailmas toimuvast räägivad, viitaks sellele, et raudne eesriie on ikka olemas. On meie ja nemad, on jahmatus teistsuguse elukorralduse üle, sallimatus, mõistmatus, enese koha otsimine, pidev peegeldamine napi kogemuse pinnalt ja võrdlemine, aga ka keep smiling’u korras välja näidatav edu ja vaimustus.

Nagu oleks tegu mõne 80ndate lõpu reisiraamatuga, kus täitsa arvestatavad kirjanikud lehekülgede kaupa mõnd ilmaimet nagu polaroidkaamera või faksiaparaat kirjeldavad.

Kas poleks juba aeg seda Euroopat käsitleda kuidagi väiksemate kompleksidega? Müürideta ja „meie“ ja „nemad“ jaotuseta.

„Tead, palju nad korteri eest üüri küsivad?“ kurdab Eestisse naasnud sõber.