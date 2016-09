Enda esimestel paraolümpiamängudel osalev Brenda Tilk langes Rio de Janeiros väga õnnetu juhtumi ohvriks, kui Rahvusvaheline Paraolümpiakomitee (IPC) määras eestlannale 350 euro suuruse trahvi, vahendab Priit Aaviku ujumisblogi.

Põhjus miks eestlanna trahvi pälvis oli seetõttu, et ta ujus võistluste soojendusbasseinis ujumislabidatega, mis on ujuja jaoks täiesti tavaline treeningvahend. Nimelt leiab IPC reegliraamatust punkti, et soojendusbasseinis tohib kasutada vaid ujumislauda ning jalgade vahele pandavat punni. Samuti on keelatud lestad, snorklid ning kõik muu selline.

"Muidugi tunnen, et mulle on ülekohtut tehtud, sest rahvast oli tol päeval vähe ning ma ei mäletaks, et oleks mingit hullu kokkupõrget olnud vms," tunnistas Tilk.