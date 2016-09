Eelolevad presidendivalimised sundisid Marina Kaljuranda vaid nädala jooksul suisa kaks korda pabereid lauale panema – kord välisministri kohalt lahkumiseks, et ennetada ameti andnud Reformierakonna võimalikku vastukäiku, ja kord oma sünnijärgse kodakondsuse tõendamiseks, et vaigistada EKREst tulevat protesti. Nii ei jää küll kahtlust, et Kaljurand sobib presidendikandidaadiks, kuid kas vaid konkurentide sunnil avatud kaartidega mängija sobib ka presidendiks, jääb juba valimiskogu otsustada.

Ligi, avita!

Uue välisministri leidmine oleks valitsusjuhi Taavi Rõivase jaoks osutunud tunduvalt kõvemaks pähkliks, kui tema valitsuses poleks juba olnud universaalministrit Jürgen Ligi. Välisministri portfelli korjas üles Ligi, haridusministri portfelli pärandas aga erakonnakaaslasele Maris Laurile. Ninanips on selline erakonnasisene vangerdus eelkõige IRLile, sest seni kuni ei sünni diili koalitsioonipartnerite vahel, võib Juhan Parts Euroopa Kontrollikotta lähetamist jäädagi ootama.