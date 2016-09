„Mulle meeldivad need teksad, aga koolis on kõigil need teised. Ma siis võtan ikka ka need!” Just sellist mõttekäiku kuulsin ma ühelt teismeliselt tüdrukult, kes oli emaga poodi kooliriideid ostma tulnud.

Minu üllatuseks kiitis ema takka: „Muidugi võta ikka need, mis teistel on!” Tõsi, teismeline pole kerge olla ning koolilapsed võivad olla vägagi õelad, mis puudutab kaaslaste välimust ja riideid, kuid ometi arvan, et just vanemad peaksid julgustama oma lapsi olema oma nägu ja tegema selliseid valikuid, nagu neile endale meeldib. Olgu selleks siis suvaliste teksapükste valimine või midagi hoopis tähtsamat.

Moetoimetaja ameti tõttu pean pidevalt vastama küsimusele, kas riietus ikka on piisavalt moekas ja kas selliste asjadega teised ka käivad. See ajab alati natuke närvi. Miks tahavad inimesed olla teiste moodi? Isikupära ei ole ju häbenemiseks!

Pealegi – täna on trendispekter nii lai, et sellist asja nagu mittemoekad riided või vale kooslus pole olemaski. Lihtsalt pane midagi selga ja kanna seda uhkusega!