Teisipäeval, 13. septembril laekus politseile tähelepanelikult kohalikult elanikult teade, et Tartumaal Lähtel on kahtlane sõiduauto BMW, millel on välisriigi registreerimisnumbrid.

Ta lisas, et valvsus ja oma vara kaitsmine ei tule kunagi kahjuks, olenemata, milline on sõiduki päritolumaa või vanus. Seepärast tuletab politsei meelde, et sõidukivargust aitab ennetada sellele paigutatud signalisatsioon, võimalusel tuleks sõiduk jätta valvega parklasse.

Selleks, et raskendada varaste tööd, tuleks autovõtmed kodus käe- ja silmaulatusest ära panna. Võimalusel tuleks autole paigaldada täiendavad ning ebastandardsed lisatõkked. Tehase poolt paigaldatud seadmed on masstoodangule omaselt standardsed lahendused. See tähendab, et varas teab ja tunneb potentsiaalseid turvaauke ja tal on juba olemas vajalikud vahendid nende murdmiseks. Seepärast on oluline tekitada üllatusmoment, sest kui kurjategija vahendid ootamatult ei toimi, võtab lahtimuukimine kauem aega. Nii on suurem tõenäosus, et ta jätab kuriteo pooleli.