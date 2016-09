Eriline kurikavalus selle seaduse puhul on, et venelased võivad rahumeeles süütut nägu teha. Milles te meid süüdistate, miks meid halvaks panete. Ega me omast peast seda välja mõelnud, viksisime USA-lt maha. Seal on selline seadus tõepoolest olemas ja juba 1938. aastast.

Kurikaval on see seadus. Nõuab välismaalt raha saavatelt Venemaal tegutsevatelt organisatsioonidelt – seltsid, fondid, MTÜd – enda ülesandmist välismaise agendina. Mis vene keeli kõlab üsnagi kurjakuulutavalt. Venelasele, kes kasvanud sõjalis-patriootlike filmide, raamatute, laulude najal, üsna kama, kas inostrannõi agent või kohe špion. Üks vaenlane puha, kelle suhtes valvas olla.

Üsna sarnased – kui ennast üles ei anna, tulevad trahvid, sulgemised, halvemal juhul vangla. Pealiskaudselt kaedes on vahe ehk, et USAs peab välismaalt rahastatud putka vaid rõhutama, et saab piiri tagant raha ja korraldusi; Venes, nagu võiski oodata, tuleb ennast üles anda „asjaomastele organitele”. Kes siis mõistagi meetmeid rakendavad. Venelased ju sünnipäraselt umbusklikud, kogu aeg altkulmu vahtimas, ega pole solvust või ei kavatseta püha emakese pinnal pahategusid toime panna.

Mida ameeriklased mõtlesid – eks ole palju vett merre voolanud. Väidetud on, nende FARA seadus (Foreign Agents Registration Act) olnud sihitud eelkõige Saksamaa vastu. Saksa päritolu ameeriklasi on ikka vägagi palju ning vist poleks olnud mõistlik lasta neid natsipropagandal hullutada. Mine tea, mis veel teevad. Pealegi on ameeriklased kah päris parajalt pöörane punt. Saksa keel ju keelati enamvähem ära Esimese ilmasõja aegu. Enam ei sobinud sõna Sauerkraut hapukapsa tähistamiseks, vaid patrioot pidi ütlema liberty cabbage. Kui nad Iraagi sõja aegu miskipärast prantslaste peale vihastasid, ei kõlvanud enam French fries, vaid freedom fries. Natuke nagu isegi naljakapoolne.

Kõige lihtsam on mõlemaid kiruda, et mis te teete. Kuhu jääb sõnavabadus, kõigepealt. Eelmisel aastal Venemaal tehtud ebasoovitavate organisatsioonide seadus on veel karmim. Kui ikka asjaomased organid leiavad, et õõnestad, on kõva jama majas. Jõuluvana vanem vend George Soros pidigi oma fondi tegevuse ära lõpetama, mitu muud demokraatiameelset putkat samuti. Vaat siis.

Samas, kui nüüd mitte hakata jälle ida poole haukuma, midagi siin isegi on. Vist ükski ennast vähegi riigiks pidav riik ei taha ega saagi oma territooriumil lasta tegutseda välismaalastel, kelle huvid võivad olla risti vastupidised. Oma lipp ikka ihule kõige lähemal. Kui karmilt jälgida, nuhelda, ripub juba iga maa kultuurist.

No ja nüüd jõutagu Eestisse. Meil mu teada sarnast seadust ei ole. Ehkki juba nime pärast, kui see oleks Välismaiste Agentide Registreerimise Seadus, oleks lühend VARS. Äge ju. Enamvähem tõsiselt: kui mingi Venest raha saav fond, ühing siin toimetaks, tuleks paras skandaal. Meenutatagu, kuis Lasnamäe kirik sõimata sai. Kuskil on miskit juttu olnud kodanike võrdsusest seaduse ees. See, et mingi ühing saab raha – ja ju ka käsud – liitlasriigist, ei tee teda tegelikult paremaks. Välismaised huvid on välismaised huvid, ainult Eesti saab kaitsta oma huvisid, sest kellelegi teisele need küll korda ei lähe.

Kaege neid ilusaid nimesid, Kodanikuühiskonna Sihtkapital (Norra) või Avatud Eesti Fond (mainitud Soros). Nunnult kõlavad, aga vaadake, kuhu raha ängatakse, ikka igasugu kummalistele õiguslastele, kes näivad vaid tülisid üles kiskuvat. On see kuidagi meie huvides, kui tüli majas ja ligimene ligimese vastu rusikat taskus hoiab?