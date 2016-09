Täna möödub 25 aastat taasiseseisvunud Eestile olulisest päevast, kui meid võeti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) liikmeks. See oli esimene arvestatav rahvusvaheline läbimurre. Balti riikide taasiseseisvumist aktseptiti kõrgel institutsionaalsel tasemel. Kui 17. septembril 1991 – vaid ligi kuu aega pärast iseseisvuste taastamist –, New Yorgis ÜRO lipuväljakul Eesti, Läti ja Leedu rahvuslipp heisati, tähendas see, et baltlaste okupant, ÜRO Julgeolekunõukogu alaline ja vetoõigusega liige Nõukogude Liit oli – küll ilmse vastumeelsusega – sunnitud nõustuma Peeter I igatsetud Euroopa akna sulgemisega. Maailmaorganisatsiooniks nimetatud ÜRO alustas tegevust 1945. aastal ja lähtus Teise maailmasõja võitnud riikide initsiatiivist. Asutajatel oli eesmärk luua selline organisatsioon, kes kontrolliks ja suunaks nende meele järgi rahvusvahelist poliitilist elu ja oleks ühtlasi sõja võitnud riikide kontrolli all. Peeti silmas, et oleks asendaja Rahvasteliidule, mis oma tegevuses läbi kukkus ega suutnud täita talle pandud lootusi säilitada rahvusvaheline rahu ja julgeolek. Vetoõigus kui arengupidur

ÜRO asutamisel oli vaja pidada silmas, et pandaks kehtima selline põhikiri, mis riikide väljaheitmise välistab, nagu juhtus Rahvasteliidus NSV Liiduga. Astuti ka samme, et organisatsiooni laialisaatmine oleks peaaegu võimatu. Selleks anti viiele riigile Julgeolekunõukogu alalise liikme staatus ja vetoõigus. See asjaolu ongi olnud ÜRO tegevuse määravaks piduriks alates külma sõja ajast praeguseni.

ÜRO Julgeolekunõukogu alalised liikmed kandsid asutamisel hoolt ka selle eest, et loodav organisatsioon ei hakkaks tegelema ühegi poliitilist laadi probleemiga nende territooriumil. ÜROs võib küll mõtteid vahetada poliitiliste konfliktide, rahvusvahelise agressiivsuse juhtumite või inimõiguste rikkumiste üle USAs, Venemaal, Prantsusmaal, Suurbritannias või Hiinas, kuid mitte kunagi pole jõutud Julgeolekunõukogu resolutsioonideni või Peaassamblee otsuseni nende riikide suhtes. Balti riigid on oma veerandsaja aasta pikkuse liikmesoleku aastatel saanud mitu korda tunda ÜRO jõuetust, otsustusvõimetust, talunud tema kaudu põhjendamatut Venemaa rünnakut, ning näinud vahetult ÜRO autoriteedi langust. ÜRO jõuetusele ja mõjuvõimu vähenemisele maailma eri piirkondades on tublisti kaasa aidanud ka regionaalsete organisatsioonide autoriteedi kasv. Seetõttu on ÜRO rahvusvahelise poliitika praktika kujunenud selliseks, et tema maailmaorganisatsiooni staatuses võib juba aastaid tõsiselt kahelda. Nüüdismaailm on selgelt jaotanud piirkondadeks, kus ÜRO saab tegutseda, ning piirkondadeks, kus ÜRO tegevus on kas võimatu või piirdub üksnes verbaalse tasandiga Kaose juhtimise institutsioon Kahetsusväärselt lahterdab ÜRO veel nüüdki, veerand sajandit pärast külma sõja lõppemist, Euroopat Lääne- ja Ida-Euroopaks ning peab sisuliselt Ida-Euroopa mõjuriigiks Venemaad. Selle vastu protestimine pole aidanud. Meie puhul tehakse küll nägu, et oleme pärast iseseisvumist olnud väga tublid, kuid järgmises lauses kõlab ikka, et endised NSV Liidu liiduvabariigid. See absurdne Euroopa lahterdamise poliitika paistab konkreetselt välja, kui valitakse ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalisi liikmeid. Leedu oli sellel kohal kaks aastat tagasi ja valiti sinna suure häältehulgaga, sest ta kandideeris Ida-Euroopa grupis üksinda. Eesti kandideerib sellele kohale 2019. aastal. Meie vastaskandidaadiks Ida-Euroopa grupis saab olema Rumeenia. Tuleb ebameeldiv käteväänamine. ÜRO on väga laia tegevusvaldkonnaga ja ülepaisutatud ning väheefektiivse ametnikkonnaga. ÜRO tahab ajada kõiki maailma asju, alates rahu ja julgeoleku tagamise, arengumaade elu-olu korraldamise, kultuuri ja hariduseküsimuste, inimõiguste tagamise, pagulasprobleemide lahendamisega jne. Kõigega tegelemine on aga alati olnud ebaedu eeldus ja suur rahakulutaja. Rikkad riigid on tüdinenud ÜRO kulutusi kinni maksmast, tunnetades pidevalt, et raha kasutatakse ebaotstarbekalt ja kaugeltki mitte nende maksumaksjate huvides.