Parasportlaste seas on väga erineva saatusega inimesi, kuid üks erakordsemaid on austraallase Ahmed Kelly lugu.

Lisaks sellele, et lastel polnud käsi, olid probleemsed ka jalad. Austraalias sai aga deformeerunud jalaosad eemaldatud, mis tegid poiste elu lihtsamaks. Ahmedist sai sportlane, kui ta alustas Austraalia jalgpalliga, siis nüüdseks on ta ujuja.

"Ta on olnud erakordne. Ema on alati olnud suurepärane inimene, ta on läbinisti aus ja kõiki alati austanud. Ta on mind õpetanud olema hea inimene," tänas kõigis oma õnnestumistes Kelly oma kasuema.

Rinnuliujumises sai 24-aastane austraallane seitsmenda koha, ees ootab veel 50 meetri seliliujumine.