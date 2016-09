Elephants from Neptune avaldas julge video "Oh No", kus rokkarid endale naisteriided selga tõmbavad, vahendab Menu.

"Ma kontsi küll uuesti ei tahaks, need olid natuke liiga hullud. Nendega oli kõige raskem püsti seista, jalgadel oli reaalselt valus," meenutas kitarrist Markko Reinberg video filmimist ETV2 saates "Eesti TOP 7".

Video idee autor on režissöör Maarja Reinup, kuid bändimehed tunnistasid, et läksid julgete mõtetega kohe kaasa. "Vaimsuses oli natuke perverssust natukene sees, muidu poleks vist meeldinud seda teha," ütles Reinberg, kes iseloomustaks videot sõnadega "toores", "rough" ja "jobu".