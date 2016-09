Lapsevanamana on me suurim soov, et meie lapsed oleksid terved. Lapse organism areneb ja kasvab kiiresti. Lapse normaalseks arenguks on oluline, et selleks vajalikke aineid, s.h vitamiine ja mineraalained, oleks organismis piisava varuga ja last ei kimbutaks haigused. Terviseriskide ennetamiseks tuleks lapsevanemal lapse tervisesse suhtuda teadlikult ning lähtuda asjaolust, et paljud haigused on regulaarse tervisekontrolliga ära hoitavad ja/või õigeaegse avastamise korral kergemini ravitavad.

Lastearsti haridusega meditsiinilabori arst dr Anneli Raave-Sepp tõdeb aastakümnete pikkusele kogemusele tuginedes: "Noored lapsevanemad on laste tervise ja heaolu suhtes kõrge valvsusega ning esimestel eluaastatel külastatakse perearsti sagedasti. Samuti tullakse imikutega ka otse meie laborisse lapse tervist kontrollima. Aja jooksul aga külastused vähenevad ja arstile pöördutakse lapse tõsiste kaebuste korral.“ Laboriarst paneb südamele, et kui lapsel esinevad tervisehäired, tuleb kindlasti esmalt pöörduda perearsti poole. Küll on aga mõnede lihtsate vereanalüüside abil võimalik ennetada nii üht kui teist terviseprobleemi või neid õigeaegselt avastada. Dr Raave-Sepa soovitab ühe-kahe aasta tagant teatud tervisenäitajaid kontrollida ka tervel lapsel.

Laboriarsti esmasesse valikusse kuuluvad järgmised analüüsid:

Hemogramm annab ülevaate organismi üldisest tervislikust seisundist. Analüüsi tulemuste alusel saab hinnata kehvveresuse või selle eelse seisundi olemasolu; selgitada, kas lapse immuunsüsteemi üks oluline lüli (valgevererakud) on näiteks algavaks gripihooajaks valmis, kuidas on olukord allergia esinemisega?

C-reaktiivset valku (CRP) toodavad maksarakud ja näitab lapse organismis põletiku esinemist. Analüüs on ülihea ägeda põletikulise haiguse diagnoosimisel ja haiguse kulu peegeldajana, aga CRP võimaldab hinnata ka varjatult (ilma eriliste kaebusteta) kulgeva põletiku olemasolu.

Vitamiin B12 on oluline valkude, rasvade, süsivesikute ainevahetuseks, rakkude kasvamiseks, arenemiseks ja taastootmiseks, normaalseks vereloomeks ning närvisüsteemi ja naha häireteta toimimiseks. Lapsel on vitamiin B12 oluline kogu organismi normaalseks arenguks, eriti aga aju arenemiseks. Juba mõnenädalane vitamiin B12 puudulikkus võib imikul põhjustada pöördumatu närvisüsteemi- ja ajukahjustuse. Vitamiin B12 allikaks on loomsed toiduained (liha, muna, piim), taimsetes toiduainetes seda ei leidu. Imikul on vitamiin B12 allikaks ema rinnapiim. Kui imetaval emal esineb vitamiin B12 puudus, ei sisalda seda piisavalt ka rinnapiim. Seetõttu peaks vitamiin B12 taset jälgima ka lapseootel naised.

Ka raud on lastel vajalik aju normaalseks arenguks ja toimimiseks. Väikelapseea rauapuuduse tulemusena võivad lapsel hilisemalt esineda õpiraskused ja käitumishäired. Rauapuudus on üks peamisi kehvveresuse põhjustajaid, kuid rauapuudusele viitavaid sümptomeid võib esineda ka ilma aneemiata. Sümptomiteks võivad näiteks olla: väsimus, uimasus, unehäired, halb mälu, isupuudus, üldine nõrkustunne, sagedased pea- ja lihasvalud, suurenenud vastuvõtlikkus nn külmetushaigustele, häirunud naha ainevahetusest halb jume, haprad juuksed ja küüned. Parimaks rauaallikaks on loomne toit (punane liha, maks jt), mis aga ei kuulu paljude laste lemmiktoitude hulka. Raua omastamist soodustavad toidu termiline töötlemine ja C-vitamiin. Omastamist takistab samaaegne suur kaltsiumi sisaldus toidus (nt piimatooted) või kaltsiumi preparaatide kasutamine, rohke karastusjookide ja kohvi/ tee joomine. Ferritiini analüüs näitab kui palju on organismis rauda tagavarana. See on oluline analüüs rauapuuduse välja selgitamisel.

Vitamiin D on oluline luude ja hammaste normaalseks arenguks. Pikaaegsel vitamiinipuuduse puhul võib lastel aeglustuda pikkuskasv, häiruda luustumine ja tekkida rahhiit. Vitamiin D mõjutab lisaks vere hüübivust, närvikoe talitlust, koordinatsiooni, toimides sellistele lihasrakkudele, mille ülesandeks on kontrollida kehaasendit ja säilitada tasakaalu ning aitab sellega vältida kukkumisi ja traumasid. Kevad- ja sügisväsimuse üheks põhjuseks võib olla just nimelt vitamiin D puudus. Füüsiliselt aktiivsetel lastel on piisav kogus D-vitamiini vajalik sportliku sooritusvõime ja lihasjõudluse tagamiseks. Toiduga saadava vitamiin D omastamiseks ja ainevahetuseks on oluline, et toit sisaldaks piisavalt rasva. Meie kliimavööndis toimub nahas vitamiin D tootmine ainult suvekuudel (maist augustini), muul ajal tuleb seda preparaadina (soovitavalt õlilahuses) juurde tarbida.

Meditsiinilabori SYNLAB arstid on lapse tervisele mõeldes pannud kokku Terviseriski paketi lapsele (0-14a), mis koosneb viiest ülal loetletud vereanalüüsist. Tulemuste alusel on võimalik hinnata lapse üldist tervislikku seisundit, tuvastada põletikke, allergiaid ja lapse arengus olulisemate vitamiinide ning mineraalainete taset. Paketi hind on 33 eurot. Hind on kujunenud analüüside haigekassa hinnakirja alusel. Tulemused valmivad kuni kolme tööpäeva jooksul. Analüüside tulemused on esitatud selliselt, et analüüsi nimetuse järel on toodud lapse tulemus ning selle järel normväärtuste vahemik. Vajadusel saab konsulteerida SYNLABi laboriarstiga. Paketti saab tellida patsiendiportaalist Synlab ja SYNLABi verevõtupunktidest üle Eesti.