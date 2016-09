Vkr kirjutab, et teine saade oli parem: "Kuigi ma pole selliste saadete fänn, aga näete – huvi pärast ikka vaatan ja ei materda."

"Täitsa vaadatav saade, teine oli juba parem. Hea, kui inimesel on soov tegutseda, mitte ainult vinguda, nagu nendest kommentaaridest võib välja lugeda," kirjutab mina ka .

"See teine saade oli hea ja huvitav, ka selliseid saateid on vaja, väga meeldis Evelini esimene abikaasa, õige jutt ja hea kuulata, au nii heale läbisaamisele neile omavahel!" lisab Tiina.

Ühe lugeja arvates oli häirib, et Evelin endast nii palju rääkis. "Kohe alguses võrdles kahte lahutust ja kiitis taevani esimest ja ütles, et viimase lahutuse kohutavat kogemust kellelegi ei soovi. Unustas aga mainida tõsiasja, et esimese lahutuse puhul oli tal juba uus saak käes, tulevik ei olnud tume, isegi ühise korteri ostis mees temalt välja. Teise lahutuse puhul elu ju nii roosiline ei olnud, kuigi ega ta ka kahe palja käega sellest elust ei lahkunud. Aga esimene mees tundus väga sümpaatne ja väga sarmikas. Lihtsalt natuke liiga palju oli seda "mina ja mina"."