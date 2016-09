Taivol on kaasas rahakott, kuid oma pangakaardi jättis ta koju. Taivo auto seisab kodu juures Puka vallas Aakre külas ning suure tõenäosusega liigub ta jalgsi.

Naabrite sõnul nähti Taivot viimati möödunud nädala reedel. Laupäeval oli ta helistanud naabrinaisele, kuid pärast seda on mehe telefon välja lülitatud ning tema asukoht teadmata, edastas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Maria Gonjak.

Taivo on 190 cm pikk ja tugeva kehaehitusega. Arvatavalt on tal seljas heledam jope, teksapüksid ja peas rohekas nokkmüts.

Mees tarvitab igapäevaselt ravimeid ja ei ole teada, kas või kui palju tal neid kaasas on, mistõttu võib tema elu ohus olla.

Eilse päeva jooksul kontrollis politsei mehe kodu ja selle ümbrust Aakre külas ning täna on koos kohalike elanikega jätkatud maastikuotsingutega samas piirkonnas. Politsei on vestelnud mehe lähedastega ja sõpradega, kellega Taivo aga ühendust ei ole võtnud ja kes ei oska aimata, kuhu ta liikuda võis. Samuti on vesteldud lähedalasuvate kaupluste müüjatega ning vaadatud läbi sealasete turvakaamerate salvestused, kuid mehe liikumine neile kahjuks peale jäänud ei ole.