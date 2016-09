Arvad, et sinu auto on roostes? No selle volkariga ei anna vist võrreldagi.

Dirtywheel.com märgib, et tegu on kõige ägedama ja karmima paatinakihiga, mida eales YouTube'is nähtud. Vana aga puhas kuld – Volkswageni 1953. aasta veoki mudel, mida maha laetakse ja mis siis ise edasi sõitma läheb.

Kirjeldustest selgub, et naine, kes selle vintage-volkariga sõidab, sai selle meesterahvalt millegi remontimise eest. Peab olema lahke mees – see on ju 1959. aasta Volkswagen.

Aga samas – kõige tagasihoidlikult tõdedes peaks selle auto kohta vist märkima "kere on vist pisut läbi"...

Ürgvana ent stiilse volkari videot vaata siit.