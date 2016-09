Riigikogulaste kuluhüvitistest selgub, et näiteks Helmed on agarad kulutama söömingute peale ja paljud rahvasaadikud ostavad meeneid. Samas tuleb riigikogulaste kiituseks öelda, et nii mõnigi teeb tasa vähest keeleoskust ning käib kursustel. Õhtuleht kirjutas tänases lehes, kuidas Mart Helme käis põllumajandustöösturitega restoranis söömas ning õlut joomas, ent selgub, et ta on varemgi kulukaid üritusi korraldanud. Näiteks tänavu veebruaris võõrustas ta valijaid Pärnus, kus tarbiti ohtralt nii Törley alkoholivaba vahuveini kui ka kohvi. Kogu üritus läks kokku maksma 560 eurot. Ka Martin Helme käib agaralt valijatega kohtumas – näiteks ühel märtsi õhtupoolikul joodi ühes Tallinna restoranis ära hulgaliselt veini, lisaks juurde ka Vana Tallinnat ning halvaajäätist viinaga. Ühtekokku kulus tol õhtul 61,50 eurot.

Raivo Põldarul on kohtumisi valijatega seinast seina. Kui ühed viiakse sööma Tallinna vanalinnas asuvasse Gloria restorani, siis teistele haaratakse toidupoest kaasa kaks pakki kuivikuid.

Lisaks on riigikogulased ostnud valijatega kohtuma minnes kaasa meeneid nagu lipsud, 36-eurosed rahakotid ning ühel juhul võeti kaasa isegi 84,20 eurot maksnud ripatsiga kaelaehe. Kuluhüvitistest leiab ka juhuse, kus rahvasaadik ostis valijatele suveniirideks miniatuurseid Pika Hermanni torne maksumusega üle 60 euro tükist. Samas lastakse endale kinni maksta ka valijatele kingitud üheeuroseid pastakaid ja paarieuroseid šokolaade. Tuleb öelda ka, et rahvasaadikud on agarad end harima. Näiteks Viktoria Ladõnskaja õpib nii eesti kui ka inglise keelt. Inglise keelt õpib näiteks ka Madis Milling. Uno Kaskpeit aga käis eri koolitustel: nutika ajakasutuse võtted; kuidas õppida keeli kiirelt ja tõhusalt ning suhtlemine konfliktsetes olukordades. Jüri Adams aga esitas kuluaruandesse isegi üle 90 eurot maksnud kogumiku Ukraina ajaloost. Üldiselt tundub, et riigikogulased on mõistnud, et kõike ei tasu kuluaruandesse märkida. Kalle Muuli juhtumit mäletate? Või Priit Toobali tankimisskandaali?