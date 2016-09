VTB kodulehel avaldatud uudises teatas Venemaa ajakirjanik Dmitry Kolinov, et perspektiivikale Alexander Gavrilovile on Kalev/Cramosse laenule tulek väga õige samm. "Raske on ette kujutada huvitavamat sihtkohta kui Kalev. Seal pole küll esimese suurusjärgu tähti, kuid nad mängivad häid liigasid ning meeskonnas on segu andekatest mängijatest," kirjutas Kolinov. Kiita sai ka peatreener Alar Varrak. "Varrak usub oma meeskonda ning tema rotatsioonis on alati koht ka noortele mängijatele. Tema juhtimise all on Eesti koondise liidriks tõusnud Rain Veideman, kas Gavriloviga võiks samuti minna?"

Kolinov usub, et 20-aastane mängujuht on äärmiselt talendikas ja teeb Kalevis oma läbilöögi. "Gavrilovil pole kunagi uutes meeskondades kohanemisega probleeme olnud. Ta on mängu juhtimises erakordselt andekas ning usun, et ta võib Sten-Timmu Soku kiiresti pingile mängida."

Viimastel aastatel on Gavrilov olnud CSKA 2-e kapten ning juhtinud meeskonna kahel korral VTB noorteliiga meistriks. Ta on samas liigas valitud parimaks mängujuhiks, olles edukaim sööduandja. Samuti on 20-aastane venelane esindanud eri vanuseklassides noortekoondisi.