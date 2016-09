"Mõtlesin, et pean tegema midagi sellist mida teised pole teinud, et pean oma mugavustsoonist välja astuma," räägib eile Swedbanki videokonkursi "Otsime Eesti parimat YouTuberit" peavõidu noppinud Jennifer Nimmerfeldt (18). Konkursil osalemiseks tuli luua pool kuni poolteist minutit kestev videoklipp, mille sisus käsitleti üht või mitut Swedbanki mobiilipanga funktsiooni. Võistlejate eesmärgiks oli koguda YouTube'i keskkonnas meeldimisi. Auhindasid jagati kolmes kategooria: žürii lemmik, kes võitis 1000 eurot, kolm rahva lemmikut ja YouTuberite endi lemmik. Jenniferile tuli peaauhind üllatusena, neiu uskus, et pälvib oma Swedbanki äpi teemalise räpiga pigem publiku lemmiku tiitli. Kuidas Soomes elav juutuuber aga üldse konkursil osalema sattus? "Ma olin Eestis enda parima sõbranna Aurelia juures ja tema ema nägi Swedbanki videokonkursi kuulutust," seletab Jennifer, et sõbranna ema soovitas tal kohe osaleda.

Noor juutuuber võttis nõu kuulda ning asus videoid meisterdama. Ta tegi enne võiduvideot lausa kaks versiooni, kuid ei jäänud nendega ise rahule. "Teised olid sellised stseenivideod umbes et raha on otsas, mis me teeme. Aga ma mõtlesin, et see on igav ja mulle ei meeldi see."

Jennifer leidis, et peab midagi huvitavat välja mõtlema. "Kuigi ma ei oska üldse räppida või laulda, siis ma otsustasin, et ma astun oma mugavustsoonist välja ja teen midagi uut," seletab Jennifer kuidas võidukaks osutunud räpivideo sündis. Kusjuures loo sõnad mõtles Jennifer välja umbes tunni ajaga ning video ise sündis ühe õhtuga. Noor juutuuber, keda jälgib Youtube'is pea 14 000 inimest plaanib pärast keskkooli lõpetamist minna Balti filmi- ja meediakooli (BFM). Jennifer arutleb, et juutuuberina raha teenida oleks ju tore, kuid ta eelistab videoid eelkõige hobikorras teha. "Ma tahan, et see oleks midagi, mida ma teen enda lõbuks ja et teisi lõbustada, mitte et mu kanal muutuks kommertslikuks. Need, kes teevad Youtube’i tööna, neil on tihti videod reklaame täis," selgitab ta.