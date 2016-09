Homne otsustav EM-kvalifikatsiooniturniiri D-alagrupi kohtumine Eesti ja Poola vahel on välja müüdud, ligi 1500 istekohta on omaniku leidnud. Veel täna kell 12.45 tuli müüki 130 lisapiletit, kohad selleks tribüünil luuakse.

Kui mõelda, et viimasel kodumängul Tallinnas Saku Suurhallis (Eesti-Portugal) oli kohal ca 4700 pealtvaatajat, Tartus aga on istekohti maksimaalselt 1600 ning lisada siia mängu kaal, siis on ilmne, et paljud huvilised peavad kohtumist jälgima TV 6 või Delfi TV vahendusel.

Korraldajad Eesti Korvpaliliit leidis hea koostööpartneri Tartu Ülikool toel võimaluse lisakohtade loomiseks. „Oleme pingutanud, et vähegi saaks publikut veel ära mahutada,“ sõnas EKLi turundusjuht Raigo Häelme. „Need 130 kohta tulid hetk tagasi müüki vabasektorisse ning istekohta ei taga. Usun, et homme võib saalis olla 2000 pealtvaatajat ja see on ka ülemine piir.“

„Saal tuleb väga täis (on ju ka kutsustud külalised – toim.). Sestap kutsun üles kindlasti raavast aegsasti kohale tulema. Pilgeni täis saal tekitab loodetavasti vennalikku ja innustava õhkkonna. Teisalt ruumi ülearu ei ole, mistõttu loodame sõbralikku ja mõistvat suhtumist üksteise suhtes,“ lisas TÜ ASK turunduskoordinaator Maria Kristiina Prass.

Kohtumine Eesti ja Poola vahel, mis otsustab EM-valikgrupist edasupääsu finaalturniirile, algab TÜ Spordihoones laupäeval 17. septembril kell 20.00.