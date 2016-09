Tänavuse Mercury muusikaauhinna võitis Põhja-Londoni muusik Skepta plaadiga “Konnichiwa”.

Ehkki favoriidiks peeti aasta algul vähki surnud rokilegendi David Bowie viimset plaati “Blackstar”, läks 25 000 naelsterlingi suurune Mercury Prize mustanahalisele grime-muusikule tema neljanda albumi eest. The Guardian märgib, et see on esimene tunnustus Ida-Londoni sotsiaalmajadest ja piraatraadiojaamadest alanud muusikastiilile sestsaadik, kui artist Dizzee Rascal 2003. aastal plaadiga “Boy in da Corner” Mercury Prize’i võitis.

Mercury Prize on iga-aastane auhind Ühendkuningriigi ja Iirimaa parimale albumile. Briti fonogrammitootjate ühing asutas selle 1992. aastal alternatiivina Brit Awardsile.