TV3 on oma 20. sünnipäevale pühendanud kogu tänase teleprogrammi. Algusega kell 20.00 on telekanali legendaarsest majast Peterburi tee 81 otse-eetris suur juubeligala "Me armastame Eestit juba 20 aastat“. Galaõhtu on täis muusikat inspireerituna unustamatutest ajaloolistest muusikasaadetest, populaarsest näosaatest ning TV3 uudiste meeskonna esitavast muusikapalast. Lavale jõuavad "Eesti otsib superstaari“ saatest tuntud staaride ühisesitlus Bondi looga ning noorte lauljate praegused hitid, teatas TV3.



Enne õhtut heidame pilgu möödunud aastatele. Milline oli päris algus? Millised on olnud kõige skandaalsemad saatelõigud? Kes teletähtedest on alustanud oma tähelendu just TV3st? Esimesel eetripäeval oli diktoriks Annely Adermann. Annely mäletab esimesi eetris kõlanud sõnu: „Tere, TV3 austab saatepäeva!“. Diktor oli alati otse-eetris, tööpäev algas kella 16 paiku ja lõppes südaööl. Tekst tuli õppida pähe, sest suflöör puudus. Südaööl tuli ette lugeda ka järgmise päeva saatekava. Diktorid olid sel ajal veel näiteks Irmeli Karja, Mari Torga, Kätlin Kontor ja Eve Kallaste.

Kes on olnud TV3 uudisteankrud?

"Seitsmestes uudistes“ Enn Eesmaa, Sirje Eesmaa, Ene Veiksaar, Hanno Tomberg, Lauri Hussar, Sven Soiver, Märt Treier, Irmeli Karja, Urmas Liiv, Annely Adermann, Marek Lindmaa, Mart Mardisalu ja Ingrid Teesalu. Äriuudiste diktorid on olnud Aivar Reinap, Margo Kütt, Andres Kuusk ja Marika Lillemets, spordiuudiste omad Kalev Kruus, Kristjan Kalkun, Marek Lindmaa, Indrek Petersoo ja Villu Ester. Kes on Eesti Vabariigi taasiseseisvuse ajal olnud TV3 kõige kauaaegsem uudisteankur? Muidugi Sirje Eesmaa! Päris algusest ja ka enne seda EVTVs, kuigi vahepeal mingid kõlakad olid, et ta eemaldati. Tegelikult pole Sirje kunagi ankruametist eemal olnud.



TV3 pani tõsielužanrile alguse aastal 2000, kui eetrisse jõudis „Robinsonid“, mis oli Baltimaade ühisprojekt ja omas ajas väga eriline.

Esimene lavastuslik seriaal oli „V.E.R.I.“, mis alustas TV3e eelkäijas RTVs, „M-klubi“ aga TV3s.



Milline on olnud suurim summa, mis võideti saates „Kes tahab saada miljonäriks?“? Kahel korral võideti „Kes tahab saada miljonäriks“ saates 500 000 krooni, kuid teleajaloo suurim võit ehk 1 miljon krooni läks välja saates „Targem kui 5b“.



TV3 kõige suuremad otsesaated on olnud millenniumiprogramm "2000 Täna", „Eesti otsib superstaari“ finaalid, „Su nägu kõlab tuttavalt“ finaalsaated, „Eesti muusikaauhinnad“, „Laulud tähtedega“, „Eesti lemmiklaul“, „Laulupealinn“ ja TV3 algusaastail ülekanded Õllesummerilt.



TV3 jutusaated on olnud „Kahvel“, „Koosolek“, „Täna õhtul Alex Lepajõe“, „Õhtul õhus“, „Kalerii“, „Täna õhtul Mart Mardisalu“ ja „Kolmeraudne“. Milline on olnud TV3 kõige kõrgema reitinguga saade või film? Päevikuuringult telemõõdikule mindi üle 2003. aastal ja sellest ajast on kõrgeima reitinguga saade 2. veebruaril 2003 eetris olnud „Kes tahab saada miljonäriks?“, mille keskmine vaatajate arv oli 403 700. Viimase jooksva aasta kõrgeima reitinguga TV3 saade on „Su nägu kõlab tuttavalt“ finaal, mis kogus keskmiselt 297 800 vaatajat. Millised kõmutekitanud tõsielusarjad on läbi aastate olnud TV3 ekraanil? Esimesed olid „Robinsonid“ (2000) , edasi „Farm“, „Džunglistaar“, „Naistevahetus“, „Tenerife“, „Tivoli“, „Malaisia“, „Lihtne elu“, „Kaunitar ja geenius“, „Anna otsib meest“, „Kohver“, „Mantlipärija“, „Unistuste printsess“, „Võlast vabaks“, „Elu veinimõisas“. Millised on TV3 suurimad muusikalised saated?

„Eesti otsib superstaari“, „Laulud tähtedega“, „Hoia ja keela“, „Eesti muusika karikas“, „Eesti otsib lemmiklaulu“, lisaks laste lauluvõistlus „Tähtede laul“, „Haara Mikker“ ja „Laulupealinn“



Kes on olnud kõige kõmulisemad realititähed?

Farmi-Gabriel, Robinsoni-Siiri, Robinsoni Helena-Reet, Unistuste printsessi Roberto. Kahtlemata Lihtsa elu Triin.



Mis on olnud TV3-e legendaarseimad seebid?

„Vaprad ja ilusad“ ning kindlasti „Kirgede torm“, mille fännipäevad ja staaride Eesti-külastus olid tõelised meediasündmused.



Kes on olnud läbi hooaegade „Eesti otsib superstaari“ lõppfinaalis? Esimese „Eesti otsib superstaari“ hooaja võitis Birgit Õigemeel. Teise koha saavutas toona Luisa Värk. Teise hooaja „Eesti otsib superstaari“ võitis Jana Kask, teiseks jäi Arno Suislep. Kolmanda hooaja „Eesti otsib superstaari“ võistlusest väljus võitjana Ott Lepland, teiseks jäi Birgit Varjun. Neljandal superstaarisaate hooajal pälvis superstaari tiitli Liis Lemsalu, teise koha sai Artjom Savitski. Viies hooaeg tõi võidu Rasmus Rändveele ning teisena väljus võistlustulest Elina Born. Viimase hooaja võitis Jüri Pootsmann edestades Gertu Pabbot.



Kes on tänased kuulsad meelelahutustegelased, kes on välja praagitud Superstaari eelvoorudest? Kristel Aaslaid.



Millised on olnud TV3 kõige skandaalsemad saatelõigud? „Kahvlis“ lesbishow, mille tõttu ähvardas saadet eetrikeeld, ning elevant, kes lahkumisel endast jälje jättis. „Julge muutuda“ sarjas ilusaks muudetud Lea oli tegelikult pornostaar. „Õhtusöök viiele“ jänese nülgimise näitamine. „Naistevahetuse“ skandaalid on läbi aegade palju tähelepanu pälvinud, muuhulgas toimunud päriselu naiste vahetused. „Hoia ja keela“ Ines Karu „lapsesuu-hetked“. „Lihtsa elu“ tüdrukute paljaste rindadega poseerimine ajakirja kaanel. “Kättemaksukontoris“ Marion Pärna „surm“. Kalapulgaskandaal seoses „Kalapoeg Nemo“ filmiga. Mihkel Raua ja Liina Vahteri armumine otse-eetris. Spekulatsioon Sirje Eesmaa lahkumise teemal. „Kättemaksukontori“ fännipäeva tekitatud kaos. Katrin Lusti Lusti ja Veet Mano tüli.



Milline kodumaine saade/sari on olnud kõige pikemat aega ekraanil? „Kodu keset linna“, 15 hooaega. „Kättemaksukontor“ alustab uuel hooajal oma 16. hooajaga. Kodumaistest saadetest paistavad silma seniajani eetris olev „Kaua võib“, mis Ain Allase juhtimisel alustab peagi oma 20nda hooajaga. Lisaks legendaarne „Stop“, mis alustas aastal 2000 ning mis on eetris olnud 34 hooaega ühtejutti. Nemad on oma meediateed alustanud TV3s: Teet Margna, Kristjan Jõekalda, Tuuli Roosma, Andres Kuusk, Lauri Hussar, Kadi Jaanisoo, Johannes Tralla, Kristjan Kalkun, Tarmo Maiberg, Märt Treier, Hanno Tomberg ja Anne Sääsk.



Milliseid laule on loodud TV3 jaoks?

„TV3 laul“ ehk kõige esimene laul. Annely Adermanni sõnad ja viis, Heini Vaikmaa seade.

Veel on tellitud TV3-le lugu Tanel Padarilt, sarja „Heroes“ tarvis. Liis Lemsalult „Rohkem värve“:



„Seitsmeste uudiste“ laul: