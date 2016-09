Mingis vanuses hakkavad naised mõtlema perest ja lastest. Mõnel naisel õnnestub rasestuda väga kiiresti, kuid teised on sellega hädas. Miks?

Kui naine ei jää rasedaks, siis ühkes kõige olulisemaks viljatuse põhjuseks võibki olla vanus. Mida noorem oled, seda suurem on su võimalus rasestuda.

Kas sa suitsetad või mitte

Suitsetamine vähendab võimalust rasestuda. Lisaks suurendab suitsetemina raseduse katkemist.

Sinu kaal

Uurijate andmete järgi on viljatuse ja kaalu vahel suur seos. Seetõttu on tervislik kaal väga oluline.

Ajastatus

Parim on seksida enne ja pärast ovulatsiooni, et rasestumine õnnestuks. See kõik toimub umbes kaks nädalat enne oodatavaid päevi.

Sinu terviseseisund