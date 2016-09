Poiss tormab bensiinijaama:

"Palun andke kähku kanistritäis bensiini! Meie koolimaja kelder läks just põlema!"

Kohtunik: "Ma näen, et peale raha võtsite te sellest korterist kaasa veel sõrmuse, kuldkella, pärlikee ja briljandid."

Kohtualune: "Jah, sir, ma olen veendunud, et ainult raha ei too õnne."